Една епоха си отиде! Монфис загуби драматично от Гастон и се сбогува с “Ролан Гарос”

Знаковото име на съвременния френски тенис Гаел Монфис изигра последния си мач на Откритото първенство на Франция след поражение от Юго Гастон в първия кръг на тазгодишното издание на турнира. Легендата допусна поражение от своя сънародник с 2:6, 3:6, 6:3, 6:2, 0:6 в супер шоу, продължило 3 часа и 22 минути, като Монфис се вдигна след изоставане от 0-2 сета и бе близо до обрат, но умората в последния сет му попречи да се противопостави на 25-годишния си съперник.

39-годишният Монфис реализира на прощаване феноменалните 12 аса, както и показа солидно посрещане, позволявайки на Гастон да направи само една точка директно от сервис. Двамата пък си направиха серия от подаръци след допуснати по 7 двойни грешки от всяка страна. Също така противниците имаха по 17 възможности за пробив - 8 пъти Гастон реализира брейк, докато Монфис го стори 5 пъти.

Gael Monfils’ reaction after playing his final match at Roland Garros.



He hugs Gaston at the net and smiles.



Losing with grace… a legend in more ways than one.



🇫🇷🥹 pic.twitter.com/F7uG6O1Sdb — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 25, 2026

Това бе и първият мач между двамата сънародници. За Монфис това бе едва десети мач от началото на сезон 2026, а през годината той има отрицателен баланс от 3-7. Гастон пък през тази година успя да отстрани в един турнир най-много по трима съперници, като той го стори на два пъти на “Чалънджърите” във Франция на закрито в Сен Брие и Тионвил през февруари и март. В опита да го стори и на “Ролан Гарос” сега първо ще трябва да преодолее 26-ия в света Франсиско Серундоло от Аржентина, който се справи с Ботик ван де Зандсхулп от Нидерландия с 6:3, 6:4, 6(7):7, 6:4 за 3 часа и 40 минути и след това да види дали ще успее да бъде достатъчно достоен съперник на някой в силния поток, който включва състезатели като Алексей Попирин и Данийл Медведев.

Гастон стартира вихрено първия сет и позволи на съперника си да се движи до него само в началото. Така той на практика уби интригата за остатъка от първата част, повеждайки с 4:1, а Монфис само потвърди тези очаквания, тъй като взе само още един гейм и позволи на 25-годишния талант да затвори сета след само 35 минути.

Макар във втората част 39-годишният ветеран също да загуби с немалка разлика от три гейма, тя бе далеч по-оспорвана и продължи почти час. В рамките на тези 58 минути нещата изглеждаха, че вървят по познатия сценарий от първия сет, след като Гастон поведе с 3:1, но Монфис се вдигна на щурм и изравни за 3:3. Именно в петия гейм той показа невероятна воля и вдигна трибуните на крака многократно, тъй като посрещаше цели пет геймбола, които не успя да реализира, но не се отказа и вдигна победоносно ръце при шестия си опит. В шестия гейм имаше не по-малко драма и Монфис отново накара почитателите на тениса край Айфеловата кула да се хванат за главите, оцелявайки, след като самият той спаси веднъж възможност на Гастон да поведе с 4:2, а след това пропусна три такива възможности. Така след много обрати четвъртата възможност бе реализирана и двамата продължиха шоуто при 3:3. Това обаче изтощи ветерана и след равностоен седми гейм, финиширал при 40:30, 25-годишният младеж показа от коя страна на корта кипи енергията и той стигна до два поредни успешни края на малките части с по 40:15 и затвори втория сет в своя полза.

Така при 2-0 като че ли всичко бе ясно, но Монфис не бе готов да изпее своята “Лебедова песен” и бе решил, че ако това е моментът, ще го направи с неподражаема класа. Интересното е, че развръзката от втория сет се повтори в третия, но на огледален принцип. 39-годишният играч поведе, допусна изравняване, след което се откъсна с два гейма, а противникът му отново го догони след впечатляващо опълчение. Тогава изглеждаше, че Монфис ще рухне и ще допусне обрат, но се случи тъкмо обратното и ветеранът наниза серия от три последователни гейма, които го върнаха в двубоя.

Той дори удължи серията си на седем поредни гейма и постави в много неудобна ситуация Гастон, който в четвъртия сет изостана с 0:4 и по всичко изглеждаше, че нещата ще опрат до решителен пети сет. Именно така и се случи, тъй като младежът върна един гейм, след което двамата си размениха по още един и при 5:2 всичко изглеждаше ясно. Монфис удари с 40:15 в осмия гейм и смая всички зрители на корта.

Голямата сензация обаче така и не се случи, защото в заключителната част Гаел Монфис бе прекалено изморен, а Гастон, изплашен, че ще допусне неприятен обрат, впрегна всички сили, за да затвори частта, без да загуби нито един гейм. Частта продължи едва 33 минути и сега 25-годишният състезател чака следващия си мач срещу аржентинеца Франсиско Серундоло. Към момента се очаква мачът да се изиграе на 27-и май (сряда) от 12:00 часа българско време, но разбира се, тепърва ще предстоят промени в програмната схема, след като се изиграят и срещите от третия ден на “Ролан Гарос”, които ще завършат първия кръг на тазгодишното издание на надпреварата.