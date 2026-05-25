Каспер Рууд оцеля в петсетова битка със Сафиулин

  • 25 май 2026 | 22:58
Каспер Рууд преодоля първия кръг на откритото първенство по тенис на Франция, но не и без затруднения. Поставеният под номер 16 норвежец пропиля два сета преднина, но все пак спечели с 6:2, 7:6(5), 5:7, 0:6, 6:2 срещу Роман Сайфулин, който участва в основната схема като квалификант.

Рууд записа два бързи пробива и взе преднина в първата част, но във втората руснакът се пробуди и стигна до тайбрек, в който норвежецът реализира третия си сетбол за 2-0. Тогава обаче стана интересно. Сайфулин отрази пет разигравания за мача и взе следващата част със 7:5, а при 4:0 в четвъртата Рууд отпадна физически и бе прегледан на корта.

Норвежецът продължи и не спечели гейм за равенство 2-2, но и руснакът получи контузия, заради което поиска медицински таймаут. Така двамата стигнаха до решаваща част, в която Рууд записа два пробива и стигна до победа с шестия си мачбол.

Рууд има близо 48 часа за възстановяване, след което ще се изправи срещу сърбина Хамад Меджедович.

Поставеният под номер 11 Андрей Рубльов срещна по-малко затруднения и победи с 6:3, 6:7(6), 6:3, 7:5 Игнасио Бусе. Следващият съперник на руснака е аржентинецът Камило Уго Карабели, който заема 59-о място в световната ранглиста. Той е с три зад Меджедович.

Франсиско Серундоло, 25-и в схемата, се наложи с 6:3, 6:4, 6:7(7), 6:4 срещу Ботик Ван Де Зандсхулп в мач, продължил три часа и 40 минути. Следващият съперник на аржентинеца ще бъде победителят от уайлдкард сблъсъка между французите Юго Гастон и Гаел Монфис.

Снимки: Gettyimages

