Формула Е представи болид, който да се бори с Формула 1

Формула Е официално представи своя нов високотехнологичен болид Gen4 във вторник с демонстрационна обиколка на пистата „Пол Рикар“ във Франция, преди официалния му дебют през сезон 2026-27.

Това е най-бързата машина в историята на изцяло електрическия шампионат досега, достигаща максимална скорост от 335 км/ч и пикова мощност от 804 к.с. по време на квалификация или в режим Attack Mode – приблизително 70% повече от своя предшественик.

Gen4 е също така единственият едноместен болид с постоянно задвижване на четирите колела и първият, който е 100% рециклируем. С дебюта на новия автомобил Формула Е ще смени и доставчика на гуми, като Бриджстоун ще замени Ханкук.

Този болид ще се използва в следващите четири сезона, започвайки по-късно тази година – календарът за 2026-27 все още не е обявен. Настоящата ера на Gen3 Evo ще приключи в Лондон на 15-16 август.

Изпълнителният директор на Формула Е, Джеф Додс, заяви: „Gen4 не е просто автомобил, а декларация за намерения. Да видим за първи път на пистата на какво е способен, е истински крайъгълен камък за Формула Е – вече постигаме нива на представяне, които се смятаха за невъзможни за електрически превозни средства само преди пет години.“

„Скокът в представянето е очевиден – от скоростта и мощността до начина, по който се държи на пистата, и имаше истински ентусиазъм сред всички, които го видяха. Това е изключително вълнуващ момент за шампионата, докато се насочваме към предстоящия сезон 2026-27, и ясен сигнал за посоката, в която вървим.“

„Това е само началото, тъй като усъвършенстването му вече е в ръцете на нашите производители – Порше, Ягуар, Стелантис, Нисан, Лола Карс и Махиндра - за да тласнат развитието към още по-високи граници на производителност преди състезателния му дебют по-късно тази година.“

Всички шест производители присъстваха на „Пол Рикар“, но само Порше, Ягуар и Стелантис (чрез своята марка Опел) излязоха на пистата, тъй като времето на събитието съвпадна с графика за развитие на другите марки.

Reaching speeds of over 335kph and 0-200kph in 4.4 seconds, with a 71% increase in power in ATTACK MODE compared to its predecessor.

Автомобилът е естествено по-голям от своите предшественици, като теглото му се увеличава от 863 кг на 950 кг. Той разполага и с по-широк кокпит за въвеждането на сервоуправление и увеличено пространство за ръцете.

Gen4 ще бъде и първият автомобил във Формула Е, който ще използва гуми за напълно мокра настилка, следвайки желанието за преминаване отвъд досега използваните всесезонни смеси. Очаква се това да помогне на болида да бъде с 10 секунди по-бърз на обиколка по време на квалификация, докато в състезателен режим се предвижда да има 50% повече мощност.

Президентът на ФИА, Мохамед Бен Сулайем, коментира: „Новият болид Gen4 на Формула Е бележи значителна стъпка напред за електрическите състезания, поставяйки нов световен стандарт за производителност, иновации и устойчивост.“

„Това не е просто бърз автомобил, а декларация за намерения относно бъдещето на тази технология. Горд съм, че ФИА и нейните партньори във Формула Е водят тази визия.“

Представянето на новия автомобил е важна стъпка напред за 13-ия сезон на Формула Е, който дебютира през 2014, когато отборите трябваше да използват по два автомобила на пилот, тъй като една батерия не можеше да покрие цяло състезание.