Квалификациите показват колко е важен Леклер за Ферари

Паузата във Формула 1 през април се оказа подходящо време за всякакви анализи и формулирането на тези, голяма част от които са сериозно подкрепени от статистиката.

Една от тях е свързана с това колко е важен Шарл Леклер, като възможността той да напусне Ферари отново се разглежда като нещо реално, след като и този сезон Скудерията не стартира по възможно най-добрия начин.

Ред Бул тества промените по RB22 на „Силвърстоун“

Чистата скорост на всеки един пилот се вижда най-добре в квалификациите, където той е поставен и под най-сериозно напрежение. И данните от тези сесии показват приноса на Леклер към представянето на Ферари.

От 2009 година насам пилотите на Ферари са спечелили 51 първи места в квалификациите, като над половината от тези успехи се дължат на Леклер – той има 27 полпозишъна. И само добавяме, че той дебютира за Скудерията през 2019.

Мекис ще има нужда от години, за да изправи Ред Бул на крака?

Снимки: Gettyimages