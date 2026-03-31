Официално: Опел влиза във Формула Е

Германската марка на концерна Стелантис Опел ще смени DS във Формула Е за следващия сезон в световния шампионат, който стартира в края на тази година. Това беше официално потвърдено от компанията, която обяви, че стартира нова глава в успешната си състезателна история.

Главният изпълнителен директор на Опел Флориан Хютл и главният изпълнителен директор на Формула Е Джеф Додс коментираха темата на пресконференция на пистата “Харама” до Мадрид.

“Участието във Формула Е е нов важен етап за Опел по пътя нови към електрическо бъдеще - заяви Хютл. - С въвеждането на автомобилите от Gen4 това е идеалният момент да се включим. Нашият отбор ще демонстрира това, което представлява марката - германски инженеринг, смел дизайн и електрифицирана динамика.”

Болидите от следващото поколение Gen4 ще разполагат с мощност до 816 конски сили в квалификационен режим и при атакуващ режим, което е с 340 конски сили повече в сравнение с актуалните автомобили във Формула Е. Също така, новите коли ще са с постоянно задвижване на четирите колела - изключително рядко решение за пистови автомобили и възвръщане на до 700 киловата енергия.

Опел влиза във Формула Е на мястото на DS

Паралелно с това Опел продължава да развива и своята електрическа рали програма. През 2021 година компанията създаде ADAC Opel Electric Rally Cup, където пилотите се състезават с идентични електрически Corsa Rally Electric, а победителите получават възможност да се състезават в група Джуниър в Европейския рали шампионат. Следващата стъпка е новият електрическо модел на Опел - Mokka GSE Rally с мощност 281 конски сили и 345 нютонметра въртящ момент, като в сравнение с Корса мощността е над два път по-голяма. Представянето на електрическата Mokka трябва да е на нивото на актуалните автомобили от категорията Rally4.

