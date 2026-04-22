Финал №1: Левски 0:0 Нефтохимик! Следете мача ТУК!

Битката за титлата в efbet Супер Волей при мъжете противопоставя шампиона Левски София и носителят на Купата на България Нефтохимик 2010 (Бургас).

Играе се до 3 победи от 5 мача. Като победители в редовния сезон „сините“ са домакини в първата среща, а двубоят е тази вечер от 19:00 часа в столичната зала „Левски София“.

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини бе в залата, за да гледа на живо финалната среща.

Блокаут на Рикардо Жуниор и Нефтохимик поведе с 4:2. Лазар Бучков атакува в центъра за 3:4. Мартин Кръстев атакува в центъра и бургазлии поведоха с 10:7. Блокада на Гордан Люцканов намали разликата само на 1 точка при 9:10. При 10:12 Николай Николаев замени капитана Светослав Гоцев. Тодор Скримов атакува в аут и 11:14. Николай Желязков взе прекъсване за Левски. Грешка в атака на Юлиан Вайзиг и Нефтохимик поведе с 4 точки при 16:12. Ас на Тодор Скримов - 14:16. Иван Станев взе прекъсване за бургазлии. Гордан Люцканов намали до 17:18. Ас на Рикардо Жуниор и Нефтохимик поведе с 20:17.

ФИНАЛ №1 в efbet Супер Волей:

ЛЕВСКИ СОФИЯ - НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) 0:0 (18:20)
ЛЕВСКИ: Стоил Палев, Юлиан Вайзиг, Тодор Скримов, Гордан Люцканов, Лазар Бучков, Светослав Гоцев - Дамян Колев-либеро (Николай Николаев)
Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ
НЕФТОХИМИК: Любослав Телкийски, Ади Османович, Калоян Балабанов, Рикардо Жуниор, Мартин Кръстев, Стефан Чавдаров - Ясен Петров-либеро
Старши треньор: ИВАН СТАНЕВ

Зала "Левски София"
Съдии: Ивайло Иванов, Симеон Иванов

