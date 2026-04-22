Колко е голяма свободата, на която се радва Макс Верстапен?

4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен влезе на пълна газ в света на GT надпреварите и демонстрира страхотна скорост на Северната дъга на „Нюрбургринг“, където участва в квалификационните състезания за 24-часовата надпревара в планината Айфел през май.

Но за да може Макс да стартира в състезания на толкова високо ниво извън Формула 1, то той е получил разрешение от Ред Бул. И бившият пилот във Формула 1 Дейвид Култард е този, който се нае да обясни колко важна и рядко срещана е тази свобода, която е получил Верстапен.

Самият Култард беше в много по-голямата група пилоти, на които им беше забранено почти всичко извън Формула 1, докато той все още се състезаваше в световния шампионат.

Култард разказа, че докато е бил в Уилямс му е било забранено всичко, после в Макларън при Рон Денис положението се е променило: той е можел да прави каквото си иска извън Формула 1. Но при условие, че ако се контузи и няма възможност да се състезава, то няма да получава заплата.

„Не всеки пилот във Формула 1 подписва договор с такива ограничения – обясни Култард. – Контрактът ми с Уилямс ми забраняваше всякакви неща като летене с делтапланер или скокове от високо – все неща, за които така или иначе никога не съм имал желание.

„След това, когато подписах договор с Макларън, ходих на ски с Рон Денис и Мика Хакинен. През зимата тренирахме и карахме ски и гледната точка на Рон беше следната: ти си професионалист, ти си възрастен.

„Голяма грешка е да предполагам така. Но ако не можеш да се състезаваш, няма да ти платя.“

„Той предполагаше, че ние ще сме достатъчно внимателни, за да не се контузим, каквото и да правим. Аз карах 15 сезона във Формула 1 и не съм пропуснал нито едно състезание.“

С оглед на това, което разказва Култард и скоростите и нивото на конкуренция в GT3 надпреварите, то няма спор, че Макс поема сериозен риск, но пък той вече има пълното одобрение и подкрепа от страна на Ред Бул, при това още от времето, когато тези неща се решаваха от доктор Марко и Кристиан Хорнър.

Снимки: Imago