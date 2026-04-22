  Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Кирил Милов триумфира с европейско злато за втора поредна година

Кирил Милов триумфира с европейско злато за втора поредна година

  • 22 апр 2026 | 21:38
Кирил Милов спечели втора поредна европейска титла. Българинът триумфира за втора поредна година в категория до 97 килограма в класическия стил на европейско първенство за мъже. Във финална схватка той надделя над Алекс Шоке (Унгария) на тепиха в Тирана. Във визитката на Милов това е общо трета европейска титла.

Милов започна схватката и държеше центъра на тепиха, но след 30 секунди борба унгарецът прихвана главата му. Родният борец се измъкна, а активността му му донесе и точка няколко секунди по-късно. Шоке бе поставен в партер. Милов се възползва по най-добрия начин и отбеляза две точки с носене. Борецът от Дупница защити успешно преднината си до края на първата част.

Унгарецът започна по-добре втората част и Милов бе свален в партер. 29-годишният българин се защити успешно, а когато се изправиха борецът ни показа свежест, но отново бе поставен в партер, което предизвика недоволство в публиката и българския щаб. Носителят на сребърни медали от световни първенства показа отлична защита и този път и не допусна носене, а в последната половин минута показа, че е изключително опитен състезател и запази преднината си от с 3-1 точки.

На тепиха в Албания тази година Милов записа пет поредни победи.

