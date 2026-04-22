Дами ще сменят гуми за бързина в автошоуто "Скорост и високи токчета"

Първото за тази година "Скорост и високи токчета" стартира в Благоевград този уикенд - 26 април, парк "Македония", ще се превърне в арена на скоростта в съчетание с прецизност и грациозно шофиране. Събитието ще започне в 11:30 часа и е първи кръг за тази година, провежда се под надслов "Ние шофираме с отговорност".

През този сезон организаторите са подготвили различни и интересни предизвикателства към участниците, едно от които е смяната на гума за бързина и много важен момент за оформяне на класирането. Състезателите ще преминат в състезателно темпо през три предварително оформени изпитания, а публиката ще може да се наслади на майсторско шофиране и да наблюдава доста атрактивни елементи.

Втори кръг предстои да се проведе в Кюстендил на 31 май, а финалния трети кръг от първенството на Спортен клуб "Диамо" и Women rally Bulgaria ще бъде в Пловдив с дата 27 септември. Всеки с желание да надгради уменията си в шофирането може да участва. Част от изискванията са да притежавашофьорска книжка и автомобил притежаващ актуални застраховка и ГТП.

"Стремим се да бъдем иновативни и всяко събитие да бъде различно и интересно. Заедно с нашите партньори сме подготвили много подаръци и изненади, както за участниците, така и за част от присъстващите зрители. Ще оформим детски кът с картинги за най-малките фенове, а също така ще има възможност и от управление на симулатор.Нямам търпение да стартираме всички заедно в събитието, което правим с много старание и сърцатост" - заяви Диана Стоянова, създател и организатор на надпреварата.