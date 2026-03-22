  3. Да Коща поведе Ягуар към двойна победа в Мадрид във Формула Е

Да Коща поведе Ягуар към двойна победа в Мадрид във Формула Е

  • 22 март 2026 | 17:15
Да Коща поведе Ягуар към двойна победа в Мадрид във Формула Е

Антонио Феликс да Коща демонстрира почти безупречно представяне, за да спечели дебютната надпревара от Формула Е на пистата „Харама“ в Мадрид, като втори остана съотборникът му Мич Еванс за контролирана двойна победа на Ягуар.

Двамата пилоти на Ягуар завършиха с малка преднина пред Паскал Верлайн (Порше) в състезание, което се реши от тактическото използване на дозареждането на батерията в бокса, управлението на енергията и атаката в заключителните обиколки от страна на няколко различни производители.

Събитието привлече огромен брой зрители, включително крал Фелипе VI, и предложи един от най-оспорваните финали за сезона, като първите четири автомобила бяха разделени от по-малко от секунда на финалната линия.

Да Коща стартира трети и беше първият от лидерите, който влезе в бокса за дозареждане в 12-ата обиколка. Ранното спиране му позволи да изпревари водещата група и да контролира хода на състезанието от средата му нататък. След това той синхронизира своята активация на атакуващия режим с останалите пилоти в челото, като по този начин си гарантира, че няма да загуби позиция на пистата, докато всички преминаваха през задължителните повишавания на мощността.

Тази последователност от действия позиционира пилота на Ягуар в отлична позиция за финални спринт, който обаче беше преследван от Дан Тиктъм от Купра. Британският пилот изпълни едно от най-забележителните изпреварвания в състезанието, като мина пред Верлайн от външната страна в 21-вата обиколка, преди Еванс да го последва на последния шикан.

Еванс демонстрира силна ефективност в края на състезанието, изпреварвайки Тиктъм и бързо настигайки Да Коща. Новозеландецът опита няколко атаки в последния сектор, но Да Коща позиционира автомобила си точно където трябваше, за да защити позицията си. Въпреки леко подхлъзване на последния завой, португалският пилот удържа и си осигури втора поредна победа с Ягуар.

Верлайн си върна третото място от Тиктъм в последните метри, ограничавайки щетите в битката за шампионата. Въпреки това пилотът на Купра постигна едно от най-силните представяния на отбора до момента и завърши четвърти пред родна публика.

Антонио Феликс да Коща спечели второто състезание в Джеда
Антонио Феликс да Коща спечели второто състезание в Джеда

Едоардо Мортара продължи възходящата траектория на Махиндра със солидно пето място, докато съотборникът му Ник де Врийс компрометира собственото си състезание с контакт в 3-тата обиколка – сблъсък с Верлайн, който му донесе петсекундно наказание.

Верлайн запазва лидерството си в класирането при пилотите, като вече има преднина от 11 точки пред Мортара. Победата на Да Коща го изкачва на четвърто място в генералното класиране, което заздравява позициите на Ягуар както в шампионата на отборите, така и при производителите. Ягуар вече е само на четири точки зад Порше при отборите и на три точки зад тях в таблицата на производителите.

Снимки: Imago

Неочакваната априлска пауза във Формула 1 ще бъде полезна за Кадилак

Неочакваната априлска пауза във Формула 1 ще бъде полезна за Кадилак

  • 22 март 2026 | 16:33
  • 494
  • 0
Хорхе Мартин: Априлия е на крачка зад Дукати в Бразилия

Хорхе Мартин: Априлия е на крачка зад Дукати в Бразилия

  • 22 март 2026 | 16:16
  • 530
  • 0
Баная: Можех да се боря за подиума, но оплесках всичко в квалификацията

Баная: Можех да се боря за подиума, но оплесках всичко в квалификацията

  • 22 март 2026 | 15:05
  • 685
  • 0
Защо Макс Верстапен беше дисквалифициран вчера

Защо Макс Верстапен беше дисквалифициран вчера

  • 22 март 2026 | 13:55
  • 845
  • 0
На Тото Волф ли дължим новите правила във Формула 1?

На Тото Волф ли дължим новите правила във Формула 1?

  • 22 март 2026 | 13:34
  • 1955
  • 0
Маркес: Нямаше да има спринт, ако дупката беше на състезателната линия

Маркес: Нямаше да има спринт, ако дупката беше на състезателната линия

  • 22 март 2026 | 13:31
  • 1151
  • 0
Виж всички

ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

  • 22 март 2026 | 16:53
  • 43913
  • 354
Ботев (Враца) 0:0 Локомотив (Пловдив)

Ботев (Враца) 0:0 Локомотив (Пловдив)

  • 22 март 2026 | 17:30
  • 4228
  • 0
Ас на Левски отпадна за турнето в Индонезия, БФС вярва, че е с действителна травма

Ас на Левски отпадна за турнето в Индонезия, БФС вярва, че е с действителна травма

  • 22 март 2026 | 14:33
  • 21725
  • 55
Финалът за Карабао къп: Арсенал срещу Манчестър Сити, съставите

Финалът за Карабао къп: Арсенал срещу Манчестър Сити, съставите

  • 22 март 2026 | 17:33
  • 262
  • 0
Барселона си поигра с огъня, но все пак дръпна с още на върха преди мадридското дерби

Барселона си поигра с огъня, но все пак дръпна с още на върха преди мадридското дерби

  • 22 март 2026 | 17:01
  • 16373
  • 31
Днес научаваме кой ще бъде "Футболист на годината" в България

Днес научаваме кой ще бъде "Футболист на годината" в България

  • 22 март 2026 | 08:55
  • 10725
  • 52