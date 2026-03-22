Да Коща поведе Ягуар към двойна победа в Мадрид във Формула Е

Антонио Феликс да Коща демонстрира почти безупречно представяне, за да спечели дебютната надпревара от Формула Е на пистата „Харама“ в Мадрид, като втори остана съотборникът му Мич Еванс за контролирана двойна победа на Ягуар.

Двамата пилоти на Ягуар завършиха с малка преднина пред Паскал Верлайн (Порше) в състезание, което се реши от тактическото използване на дозареждането на батерията в бокса, управлението на енергията и атаката в заключителните обиколки от страна на няколко различни производители.

Събитието привлече огромен брой зрители, включително крал Фелипе VI, и предложи един от най-оспорваните финали за сезона, като първите четири автомобила бяха разделени от по-малко от секунда на финалната линия.

Да Коща стартира трети и беше първият от лидерите, който влезе в бокса за дозареждане в 12-ата обиколка. Ранното спиране му позволи да изпревари водещата група и да контролира хода на състезанието от средата му нататък. След това той синхронизира своята активация на атакуващия режим с останалите пилоти в челото, като по този начин си гарантира, че няма да загуби позиция на пистата, докато всички преминаваха през задължителните повишавания на мощността.

Тази последователност от действия позиционира пилота на Ягуар в отлична позиция за финални спринт, който обаче беше преследван от Дан Тиктъм от Купра. Британският пилот изпълни едно от най-забележителните изпреварвания в състезанието, като мина пред Верлайн от външната страна в 21-вата обиколка, преди Еванс да го последва на последния шикан.

Еванс демонстрира силна ефективност в края на състезанието, изпреварвайки Тиктъм и бързо настигайки Да Коща. Новозеландецът опита няколко атаки в последния сектор, но Да Коща позиционира автомобила си точно където трябваше, за да защити позицията си. Въпреки леко подхлъзване на последния завой, португалският пилот удържа и си осигури втора поредна победа с Ягуар.

Верлайн си върна третото място от Тиктъм в последните метри, ограничавайки щетите в битката за шампионата. Въпреки това пилотът на Купра постигна едно от най-силните представяния на отбора до момента и завърши четвърти пред родна публика.

Антонио Феликс да Коща спечели второто състезание в Джеда

Едоардо Мортара продължи възходящата траектория на Махиндра със солидно пето място, докато съотборникът му Ник де Врийс компрометира собственото си състезание с контакт в 3-тата обиколка – сблъсък с Верлайн, който му донесе петсекундно наказание.

Верлайн запазва лидерството си в класирането при пилотите, като вече има преднина от 11 точки пред Мортара. Победата на Да Коща го изкачва на четвърто място в генералното класиране, което заздравява позициите на Ягуар както в шампионата на отборите, така и при производителите. Ягуар вече е само на четири точки зад Порше при отборите и на три точки зад тях в таблицата на производителите.

The championship ramps up 😏



Here are your latest standings after Round 6 🏁#CupraRavalMadridEPrix — Formula E (@FIAFormulaE) March 21, 2026

Следвай ни:

Снимки: Imago