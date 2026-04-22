  • 22 апр 2026 | 19:58
  • 377
  • 0
Формула 2 кара Колтън Херта да се чувства стар

Американецът Колтън Херта е сред най-известните дебютанти във Формула 2 този сезон, по простата причина, че резервният пилот на Кадилак вече имаше успешна кариера в Индикар преди да реши да се откаже от нея, за да преследва място във Формула 1.

Херта не беше особено убедителен в първия кръг от сезона в Мелбърн, но определено огромният му опит, както и скоростта, която без съмнение притежава, ще се важни активи в хода на сезона.

Как Формула 2 стигна до Маями и Канада
Как Формула 2 стигна до Маями и Канада

Херта обаче даде на феновете интересна гледна точка към състезанията в подкаста Beyond The Grid и тя се оказа свързана със семейство Монтоя.

„Формула 2 ме кара да се чувствам стар – изненадващо обяви Колтън. – Аз съм се състезавал срещу Хуан Пабло Монтоя в Индикар, а сега се състезавам срещу сина му Себастиан във Формула 2… А аз съм едва на 26 години.“

The Race прогнозира място за Никола Цолов във Формула 1 догодина
The Race прогнозира място за Никола Цолов във Формула 1 догодина

В интерес на истината, Херта, който дебютира в Индикар през 2018, хвана последните единични стартове на Монтоя-старши в „Инди 500“, но това, което казва е самата истина.

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Бивш шеф във Формула 1 става промоутър на WRC

Бивш шеф във Формула 1 става промоутър на WRC

  • 22 апр 2026 | 15:00
  • 2133
  • 0
Рали “Канарски острови” стартира на стадион

Рали “Канарски острови” стартира на стадион

  • 22 апр 2026 | 14:40
  • 492
  • 0
Без промени в задвижващата система на Ред Бул?

Без промени в задвижващата система на Ред Бул?

  • 22 апр 2026 | 14:25
  • 805
  • 0
Ръсел: С Антонели имаме равни шансове за титлата

Ръсел: С Антонели имаме равни шансове за титлата

  • 22 апр 2026 | 14:14
  • 633
  • 0
Йос Верстапен: Ламбиазе отива в Макларън за много пари

Йос Верстапен: Ламбиазе отива в Макларън за много пари

  • 22 апр 2026 | 13:43
  • 1027
  • 1
Мекис ще има нужда от години, за да изправи Ред Бул на крака?

Мекис ще има нужда от години, за да изправи Ред Бул на крака?

  • 22 апр 2026 | 13:21
  • 1241
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски обърна Нефтохимик във финал №1

Левски обърна Нефтохимик във финал №1

  • 22 апр 2026 | 20:57
  • 11938
  • 13
Локо (Пловдив) почти сигурно си гарантира финал за Купата след здрав бой над Арда

Локо (Пловдив) почти сигурно си гарантира финал за Купата след здрав бой над Арда

  • 22 апр 2026 | 20:55
  • 19162
  • 78
Бърнли - Ман Сити, контузия вади Родри от състава

Бърнли - Ман Сити, контузия вади Родри от състава

  • 22 апр 2026 | 21:04
  • 273
  • 0
Джанлоренцо Бленджини обяви разширения състав за VNL 2026

Джанлоренцо Бленджини обяви разширения състав за VNL 2026

  • 22 апр 2026 | 14:03
  • 26214
  • 17
Лудогорец: Любителите на конспиративните теории чертаят какви ли не смехотворни схеми, ще се борим докрай

Лудогорец: Любителите на конспиративните теории чертаят какви ли не смехотворни схеми, ще се борим докрай

  • 22 апр 2026 | 15:09
  • 20979
  • 87
Краси Балъков: Ще бъде чудо, ако Левски не стане шампион

Краси Балъков: Ще бъде чудо, ако Левски не стане шампион

  • 22 апр 2026 | 15:57
  • 8321
  • 20