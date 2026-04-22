Формула 2 кара Колтън Херта да се чувства стар

Американецът Колтън Херта е сред най-известните дебютанти във Формула 2 този сезон, по простата причина, че резервният пилот на Кадилак вече имаше успешна кариера в Индикар преди да реши да се откаже от нея, за да преследва място във Формула 1.

Херта не беше особено убедителен в първия кръг от сезона в Мелбърн, но определено огромният му опит, както и скоростта, която без съмнение притежава, ще се важни активи в хода на сезона.

Как Формула 2 стигна до Маями и Канада

Херта обаче даде на феновете интересна гледна точка към състезанията в подкаста Beyond The Grid и тя се оказа свързана със семейство Монтоя.

„Формула 2 ме кара да се чувствам стар – изненадващо обяви Колтън. – Аз съм се състезавал срещу Хуан Пабло Монтоя в Индикар, а сега се състезавам срещу сина му Себастиан във Формула 2… А аз съм едва на 26 години.“

The Race прогнозира място за Никола Цолов във Формула 1 догодина

В интерес на истината, Херта, който дебютира в Индикар през 2018, хвана последните единични стартове на Монтоя-старши в „Инди 500“, но това, което казва е самата истина.

