Николай Кънчев: Да спрем негативната серия

Бенковски (Исперих) гостува утре на варненския Спартак II. Срещата е от 27-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Като всеки дублиращ състав и Спартак разчита на млади момчета. Тепърва трупат опит. Но пък имат потенциал, подготвени са и амбицирани да се утвърдят в мъжкия футбол. Абсурдно е дори да си помислим за подценяване. В негативна серия сме. Трябва да се вдигнем и да я стопираме. Ясно е, че искаме победата. Имаме потенциал да я постигнем“, коментира пред Sportal.bg Николай Кънчев, треньор на Бенковски.