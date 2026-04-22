  Фризьорът на Кукурея разкрил състава на Челси часове преди мача с Брайтън

Фризьорът на Кукурея разкрил състава на Челси часове преди мача с Брайтън

  • 22 апр 2026 | 16:46
Проблемите в Челси се редят един след друг. Вчера лондончани бяха разбити от Брайтън с 3:0. Това беше петата им поредна загуба в първенството и шансовете им да се класират за Шампионската лига за следващия сезон намаляват с всеки изминал мач.

Часове преди двубоя с Брайтън публикация в социалните мрежи разкри, че Коул Палмър и Жоао Педро ще пропуснат мача. Тя се оказа достоверна, тъй като двамата не бяха в групата. За Палмър преди това нямаше публична информация, а Педро бе под въпрос. Публикацията сякаш идва от фризьора на Кукурея, тъй като на снимката се вижда косата на испанеца. В последствие постът и акаунтът бяха изтрити.

След пристигането на Лиъм Росиниър това е третият случай, в който информация за състава на Челси изтича преди той да бъде официално обявен. Това се случи и преди двата двубоя срещу Пари Сен Жермен в Шампионската лига. Тогава Росиниър заяви, че клубът се е справил със ситуацията и в случилото се няма лоши намерения.

Снимки: Gettyimages

