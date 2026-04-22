Ръсел: С Антонели имаме равни шансове за титлата

Преди началото на новия сезон във Формула 1 много специалисти бяха на мнение, че Джордж Ръсел е големият претендент за световната титла, но след първите три състезателни уикенда начело в класирането е другият пилот на Мерцедес Андреа Кими Антонели, който спечели две победи.

“Това не ме тревожи - обясни Ръсел. - Сезонът е много дълъг, няма нито една титла, спечелена след първите три кръга. За мен е по-важно да постигам максимално добър резултат във всеки един старт.

“В Япония можех да спечеля, ако състезанието се беше развило по малко по-различен начин, а в Китай имах проблем в квалификацията, но можех да съм на полпозишън.

“Когато обаче състезателният ми уикенд минава чисто, както беше в Мелбърн, то знам, че мога да спечеля квалификацията, а след това и състезанието. Разочарован съм от резултатите в Китай и Япония, но представянето на всеки пилот има такива спадове.

“На 100 процента тимът ни дава равни възможности с Антонели, в Мерцедес винаги е било така, още от времето на Люис Хамилтън и Нико Розберг. Разбира се, надявам се, че за титлата ще се борим само аз и Антонели, но още е твърде рано да се каже. Помните какво стана през 2022 година, тогава след първите три кръга Шарл Леклер имаше аванс от над 30 точки, а Макс Верстапен обясняваше, че Ферари са много бързи и битката за титлата е приключила. Помните какво стана след това.

“Не забравяйте, че Макларън бяха много бързи в Япония, ако не беше колата за сигурност, Оскар Пиастри щеше да спечели състезанието.”

