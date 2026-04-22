Ръсел: С Антонели имаме равни шансове за титлата

  • 22 апр 2026 | 14:14
Преди началото на новия сезон във Формула 1 много специалисти бяха на мнение, че Джордж Ръсел е големият претендент за световната титла, но след първите три състезателни уикенда начело в класирането е другият пилот на Мерцедес Андреа Кими Антонели, който спечели две победи.

“Това не ме тревожи - обясни Ръсел. - Сезонът е много дълъг, няма нито една титла, спечелена след първите три кръга. За мен е по-важно да постигам максимално добър резултат във всеки един старт.

Мекис ще има нужда от години, за да изправи Ред Бул на крака?

“В Япония можех да спечеля, ако състезанието се беше развило по малко по-различен начин, а в Китай имах проблем в квалификацията, но можех да съм на полпозишън.

“Когато обаче състезателният ми уикенд минава чисто, както беше в Мелбърн, то знам, че мога да спечеля квалификацията, а след това и състезанието. Разочарован съм от резултатите в Китай и Япония, но представянето на всеки пилот има такива спадове.

Йос Верстапен: Ламбиазе отива в Макларън за много пари

“На 100 процента тимът ни дава равни възможности с Антонели, в Мерцедес винаги е било така, още от времето на Люис Хамилтън и Нико Розберг. Разбира се, надявам се, че за титлата ще се борим само аз и Антонели, но още е твърде рано да се каже. Помните какво стана през 2022 година, тогава след първите три кръга Шарл Леклер имаше аванс от над 30 точки, а Макс Верстапен обясняваше, че Ферари са много бързи и битката за титлата е приключила. Помните какво стана след това.

“Не забравяйте, че Макларън бяха много бързи в Япония, ако не беше колата за сигурност, Оскар Пиастри щеше да спечели състезанието.”

ФИА обяви промените по правилата във Формула 1 за Гран При на Маями
Снимки: Gettyimages

