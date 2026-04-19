  3. Шампионът на Испания стартира сезона в ERC с победа

Шампионът на Испания стартира сезона в ERC с победа

  • 19 апр 2026 | 21:17
Шампионът на Испания стартира сезона в ERC с победа

Шампионът на Испания за 2025 година Хосе Антонио Суарес (Шкода Фабия) стартира сезона в Европейския рали шампионат с победа в домашния си старт – асфалтовото рали „Сиера Морена“. Суарес е начело в шампионата на Испания и този сезон и днес стана първия испански пилот, спечелил кръг в ERC от 4 години насам.

Това е първа победа на Суарес в Европа, като той поведе от самото начало на състезанието, не изпусна лидерството нито веднъж и на финала спечели с 20,1 секунди пред сънародника си Иван Арес (Тойота Ярис).

Александър Томов с първи точки в Европейския рали шампионат за 2026

Арес спечели оспорваната битка за второто място срещу големите звезди Джандоменико Басо (Шкода Фабия) и Теему Сунинен (Шкода Фабия). Италианската легенда, който има две титли на Европа, беше напът да завърши втори, но беше наказан с 10 секунди, заради нарушение на правилата на шикан в десетия етап и това го свали на четвъртото място, а Сунинен излезе пред него трети, с аванс от 6,6 секунди.

Началото на сезона в ERC започна трудно за европейския шампион Мико Марчик (Шкода Фабия), който катастрофира в третата отсечка и отпадна. Полякът се върна в състезанието днес и взе две точки за 4-ото място в пауърстейджа.

Александър Томов прогресира до топ 8 в рали „Сиера Морена"
