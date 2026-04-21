Дженсън Бътън: Не мисля, че Макс ще се върне, ако си тръгне от Формула 1

Световният шампион във Формула 1 за 2009 година Дженсън Бътън прогнозира, че Макс Верстапен ще има само една кариера в световния шампионат и няма да последва примера на други пилоти, които са си взимали почивка от година или две преди да се завърнат.

Четирикратният световен първенец неколкократно е заявявал, че няма да кара цял живот във Формула 1, а спекулациите за неговото бъдеще се засилиха от началото на сезон 2026. Нидерландецът е най-отявленият критик на новите правила и мнозина прогнозират, че той няма да бъде на стартовата решетка догодина. А според Бътън това би означавало край на кариерата на Верстапен във Формула 1.

„Лично аз не мисля, че той е от хората, които си взимат почивка. Той или се състезава, или не се. Ако иска да спре и да прави нещо друго, това също ще е забавно. Мисля, че това ще е неговата последна кариера във Формула 1. Не мисля, че той ще си взема година почивка преди да се върне. Не мисля, че това е Макс, когото познавам“, заяви Бътън пред Sky Sports F1, след което британецът обърна внимание и на предстоящата раздяла между Верстапен и неговия дългогодишен състезателен инженер Джанпиеро Ламбиазе.



„Само няколко седмици преди да бъде обявено, че Ламбиазе отива е Макларън, Макс излезе и каза, че дори не може да си представи да се състезава без него. Но това ще се случи чак през 2028, има още две години дотогава, ще видим.



„Вълнуващо е, има толкова много към какво да гледаме на пазара на пилотите през следващите години. Макс винаги ще бъде в центъра на вниманието, защото в момента той е в кола, която не се представя на ниво. Свикнали сме той да е в челото, а в момента не е там“, каза Бътън.

