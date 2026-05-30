Хорхе Мартин счупи рекорда за максимална скорост в MotoGP, вдигайки близо 370 км/ч

Световният шампион в MotoGP за 2024 година Хорхе Мартин постави нов рекорд за максимална скорост в кралския клас още в началото на 30-минутната втора свободна тренировка преди Гран При на Италия.

Испанският пилот на Априлия беше засечен да минава покрай радара на старт-финалната права на „Муджело“ с умопомрачителни 368.6 км/ч, възползвайки и от въздушната струя зад пилотите пред него. Така той подобри с 2.5 км/ч рекорда на Брад Биндър от спринта на „Муджело“ през 2023 година.

Разбира се, този рекорд на Мартин може да бъде подобрен до края на уикенда в Тоскана, тъй като тепърва предстоят квалификацията, спринта и състезанието на най-бързата писта в календара на MotoGP.

Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago