В Мерцедес имат едно наум за прилагането на ADUO

Ръководителят на отбора на Мерцедес във Формула 1 Тото Волф изрази своите притеснения относно предстоящото въвеждане на механизма ADUO, което ще позволи на част от производителите на задвижващи системи да направят допълнителни подобрения.

За да се избегне повторение на 2014 година, когато Мерцедес имаше огромен аванс пред конкурентите си, новите правила включват механизъм, който да противодейства на подобен сценарий. Така нареченото ADUO (Възможност за допълнителен дизайн и развитие) ще се прилага на всеки шест състезания за производителите, чиито двигатели с вътрешно горене са с по-ниска мощност от тази на водещия производител.

ФИА обяви промените по правилата във Формула 1 за Гран При на Маями

Ако даден производител изостава с между 2 и 4 процента, той ще получи възможност за едно допълнително подобрение. Ако изоставането е от повече от 4%, тогава този производител ще може да направи две подобрения по своя двигател с вътрешно горене.

Алонсо и Строл се "забавляват" в шампионата на Астън Мартин

Все още не е ясно как анулирането на състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия ще се отрази на прилагането на ADUO, което първоначално трябваше да се случи след Гран При на Маями. А според Волф цялостната философия около прилагането на ADUO е малко спорна и по неговите думи в момента само един производител се класира за допълнителни подобрения и това е Хонда.

Гран При на Саудитска Арабия може все пак да се проведе през 2026 година

„Идеята на ADUO е да позволи на производителите, които са изостанали, да наваксат, но не и да прескочат напред. Трябва да е много ясно защо съответните решения се вземат и защо даден отбор получава ADUO, защото всяко такова решение може да се отрази на битката за титлата, ако не се направи с абсолютна прецизност, яснота и прозрачност.



„Трябва да е ясно, че тук няма място за игрички. ФИА трябва да подходи с правилния дух към прилагането на ADUO.



„Разбира се, отборите имат своя собствена картинка за разпределението на силите. Според мен има само един производител, който има проблеми и се нуждае от помощ. Всички останали сме горе-долу на едно ниво. Ще се изненадам и ще бъде разочарован, ако излезе решение за ADUO, което да се отрази на моментното разпределени на силите в челото“, каза Волф, който след това обърна внимание и на възможността Ферари да получи правото да използва ADUO.



„Не бих казал, че съм притеснен. Смятам, че всички следим как се взимат решенията. Имаме точни данни от нашите анализи на представянето на двигателите на нашите конкуренти спрямо нашия.



„В това отношения аз мисля, че ФИА гледа същите данни и наистина се надявам те да продължат да защитават интегритета на спорта. Защото не искаме ADUO да позволи на един отбор изведнъж да прескочи някой друг. ADUO е механизъм за настигане, а не за прескачане“, обясни шефът на Мерцедес.

Снимки: Gettyimages