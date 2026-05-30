Разследването на причината за повредата на Ръсел ще отнеме няколко месеца

Заместник ръководителят на отбора на Мерцедес Брадли Лорд разкри, че на Сребърните стрели ще са им нужни няколко месеца, за да разберат точната причина за повредата, която извади Джордж Ръсел от Гран При на Канада миналата седмица.

Британецът направи много силен уикенд в Монреал, в който спечели и двете квалификации, спечели спринта и водеше битка със съотборника си Андреа Кими Антонели за първото място в състезанието. В средата на 30-ия тур обаче Ръсел спря встрани от пистата на изхода от деветия завой с повреда и напусна състезанието, а по-късно от Мерцедес разкриха, че става дума за проблем с батерията на неговия болид.

От Мерцедес потвърдиха причината за отпадането на Ръсел

„Джордж нямаше абсолютно никаква вина, той кара брилянтно през целия уикенд и смятам, че щеше да е напълно заслужил победител в състезание, след като успя да вземе двата полпозишъна и победата в спринта. Беше внезапно изключване на ERS системата на влизането в осмия завой, след което имаше и още значително поражения.



„Получихме колата обратно и успяхме да извадим целия модул от нея. Трябва да приложим някои необичайни процедури за безопасност, а сега той трябва да бъде върнат във Великобритания по вода.



„Така че ще минат няколко месеца преди хардуерът да се върне и ние ще трябва наистина да разгледаме подробно данните, за да разберем какво се обърка. След това ще трябва да намерим начин да предотвратим нови подобни повреди на нашите модули с бъдеще“, обясни Лорд.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages