В Канада Ред Бул сложи край на двугодишна суша

В провелата се миналата седмица Гран При на Канада отборът на Ред Бул сложи край на двугодишното си чакане за класиране на двете му коли в топ 5 на състезание във Формула 1.

На „Жил Вилньов“ Макс Верстапен завърши трети, а неговият съотборник Исак Хаджар зае петото място за най-доброто си класиране като пилот на Биковете. Така за първи път от Гран При на Маями през 2024 година и двете коли на Ред Бул влязоха в топ 5 на надпревара от Формула 1.

Верстапен донесе първи подиум на Форд във Формула 1 от 2003 година насам

Преди малко повече от две години Верстапен спечели в Маями, а тогавашният му съотборник Серхио Перес завърши четвърти. За мексиканеца обаче това беше последното класиране в топ 5 с отбора, с който той се раздели в края на сезон 2024. В хода на 2025 година Лиам Лоусън и Юки Цунода не записаха нито едно влизане в топ 5 с втората кола на Ред Бул, като най-добрият резултат с нея беше шестото място на Цунода в Азербайджан.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages