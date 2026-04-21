Флик: Отпадането от Шампионската лига ни нарани, но трябва да използваме мотивацията

Треньорът на Барселона Ханзи Флик заяви, че отпадането от Шампионската лига е наранило тима, но сега играчите трябва да стигнат до триумфа в Ла Лига. Каталунците имат преднина от 9 точки в класирането след 31 двубоя пред Реал Мадрид, а утре приемат Селта на “Камп Ноу”. Германецът смята, че трябва да се подходи внимателно в мача с тима от Галисия, тъй като “небесносините” са от тимовете, създаващи сериозни проблеми на неговия отбор в последните години.

“Когато погледнем последните мачове, които изиграхме срещу тях, можем да видим, че всеки е бил много труден. Утре трябва да се представим на най-високо ниво. Няма да ни е лесно, защото те винаги се справят добре срещу нас и могат да контролират добре случващото се на терена. Отпадането от Шампионската лига ни нарани, но сега трябва да дадем най-доброто от себе си в предстоящите мачове, защото битката в първенството не е свършила. Имаме предимство, но Ла Лига е трудно първенство. Трябва да покажем най-доброто от себе си, както го направихме срещу Атлетико, за да зарадваме и феновете, защото искаме всички да се гордеят с отбора,” започна Флик.

След това германецът навлезе в повече детайли около отпадането от “дюшекчиите” в Шампионската лига.

“Отпадането от Шампионската лига определено ни нарани. Това бе болезнен момент, но трябва да използваме мотивацията и да ни помогне да подобрим малките неща. Имаме млад отбор с много потенциал, но трябва да вземем и правилните решения на трансферния пазар. Разбрахме, че имаме нужда от правилните играчи в заключителната част от сезона, имаме нужда от лидери, които да поведат отбора именно в такива мачове - четвъртфинали, полуфинали. Имаме нужда от футболисит, които показват накъде да се движим на терена. Спечелването на Шампионската лига е голямата мечта. Има две неща, които бих искал да постигна тук - именно това и второто нещо, което иска, е да бъда мениджър на този стадион, когато бъде напълно завършен. Харесва ми как се развиват нещата в клуба, как работят хората в него, това е едно страхотно семейство. Имаме много енергия, въпреки че бяхме елиминирани, но винаги има следващ сезон. Трябва да се съсредоточим върху това, което можем да постигнем до края на сезона,” заяви Флик.

В края на пресконференцията си той потвърди, че съвсем скоро ще подпише нов договор. Германецът потвърди и друга спекулация, че най-вероятно Барселона ще бъде последната му треньорска работа.

“Да преподпиша, това е моят план. Казах го и съм 100% честен, когато казвам, че това ще бъде последната стъпка в кариерата ми. В момента се чувствам страхотно тук. Искам да преподпиша, но не е моментът да говоря за това. Фокусиран съм върху следващия сезон и всеки ден говорим с ръководството. Прекарах страхотно начело на Германия и в други клубове като Байерн. Но сега се наслаждавам на работата си тук в Барселона и всичко е страхотно. Играчите също. Атмосферата е фантастична,” завърши германският наставник.

Снимки: Gettyimages