Барселона не смята да отпуска газта в Ла Лига

Барселона посреща Селта в мач от испанската Ла Лига. Двубоят на "Спотифай Камп Ноу" е с начален час 22:30. Каталунците ще търсят поредна победа, за да затвърдят лидерската си позиция в първенството, докато гостите от Виго се надяват да продължат силното си представяне през сезона и да се доближат до зона "Шампионска лига".

Барса още преживява отпадането на четвъртфиналите в Шампионската лига, а Селта стигна до същия етап в Лига Европа, но също не можа да продължи напред.

Барселона е в отлична форма с четири победи и само една загуба в последните си пет мача. Каталунците победиха Атлетико Мадрид с 2:1 на "Метрополитано", но това не беше достатъчно, за да стигне до полуфиналите. Преди това "блаугранас" разгромиха Еспаньол с 4:1 в Ла Лига, загубиха от Атлетико Мадрид с 0:2 в първия мач от ШЛ, но надвиха "дюшекчиите" с 2:1 в първенството.



Селта преминава през труден период с четири загуби в последните пет мача. Отборът загуби от Фрайбург с 1:3 в Лига Европа, от Овиедо с 0:3 в Ла Лига, от Фрайбург с 0:3 в първия мач от четвъртфиналите в Лига Европа и от Алавес с 3:4. Единствената победа на галисийци беше срещу Валенсия с 3:2.

Барселона заема първото място с впечатляващите 79 точки от 31 изиграни мача. Каталунците имат най-добрата голова разлика в първенството с 84 отбелязани и 30 допуснати гола.



Селта се представя над очакванията, намирайки се на шестата позиция с 44 точки. Отборът от Виго има голова разлика 44:40 допуснати гола и е третият най-силен гост в Ла Лига.

Барселона ще трябва да се справя без няколко ключови играчи за предстоящия мач, начело с бразилския национал Рафиня. Ламин Ямал е в отлична форма и със сигурност ще бъде голямата заплаха за защитата на гостите. Очаква се Роберт Левандовски да започне от първата минута, след като беше резерва срещу Атлетико.



При Селта основният проблем е отсъствието на полузащитника Мигел Роман поради контузия. Илаиш Мориба, бивш играч на Барселона, ще се опита да се докаже на терена на каталунците. Ветеранът Яго Аспас най-вероятно ще се включи от пейката.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 9 ноември 2025 г. в мач от Ла Лига, в който Барселона победи Селта като гост с 4:2. Преди това, на 19 април 2025 г., каталунците спечелиха с 4:3 в домакински мач.



В последните пет срещи между двата отбора Барселона има четири победи и едно равенство, което показва превъзходството на каталунците в директните двубои.

