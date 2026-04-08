Лестър е все по-близо до изпадането в трета дивизия, след като не успя с жалбата си за отнетите точки

Лестър не успя с жалбата си относно санкцията от шест точки, с които Английската футболна лига (EFL) наказа клуба заради нарушаване на финансовите правила. Санкцията бе наложена през февруари и след нея "лисиците" се сринаха от 17-ата до 20-ата позиция, а впоследствие отборът се озова и в зоната на изпадащите в Чемпиъншип. Сега Лестър е на точка от Портсмут, който е над чертата, и заплашен да изпадне в третото ниво на английския футбол. Шампионът на Премиър лийг от 2016 година спечели само двама мача от началото на 2026-а, като записа равенства последните си три срещи.

Лестър изпадна от Висшата лига след края на миналия сезон.

Първоначално клубът бе обвинен от Премиър лийг през май 2025 г. за нарушаване на правилата за печалба и устойчивост (PSR), свързани със сезон 2023-24, когато бяха в Чемпиъншип. След изпадането им случаят бе поет от Английската футболна лига. Комисията постанови, че клубът е надхвърлил лимита за харчове на EFL с близо 21 милиона паунда по време на кампанията си за спечелване на промоция през сезон 2023/24.

"След като въпросът е приключил и остават пет мача от сезона, всички в клуба са изцяло фокусирани върху предстоящите мачове и постигането на такива резултати на терена, които да определят как ще завърши този сезон за нас“, се казва в изявление на Лестър.

„Знаем, че това беше труден период и благодарим на нашите привърженици за подкрепата, която продължават да оказват на отбора.

Отговорността сега е да гарантираме, че към тези оставащи мачове се подхожда с концентрацията и нагласата, които изисква настоящата ни ситуация.“

We acknowledge that an independent Commission’s decision to recommend a six-point deduction on the Club has been upheld by an independent Appeal Board.



The decision, accepted by the Club, relates to our profit and sustainability position for the three-year period to June 2024. — Leicester City (@LCFC) April 8, 2026