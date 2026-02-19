Популярни
Лестър обжалва отнемането на точки

  • 19 фев 2026 | 16:35
  • 684
  • 3
Лестър обжалва отнемането на точки

Лестър Сити обжалва решението да му бъдат отнети шест точки за нарушаване на финансовите правила на Английската футболна лига (EFL), съобщава BBC. Санкцията беше наложена по-рано през месеца от независима комисия, а впоследствие „лисиците“ се смъкнаха до 22-рата позиция в Чемпиъншип - второто ниво на футбола на Острова. Клубът, който вчера обяви назначаването на Гари Роует за нов мениджър, е в зоната на изпадащите с 32 точки след 32 изиграни мача.

Лестър отнесе сериозно наказание, което оставя тима само по голова разлика над зоната на изпадащите
Лестър отнесе сериозно наказание, което оставя тима само по голова разлика над зоната на изпадащите

Лестър Сити изпадна от Висшата лига в края на миналия сезон, а от управлението на елитната дивизия излязоха с позиция, гласяща следното: „За да осигури яснота за всички клубове и фенове, Висшата лига ще се стреми обжалването да бъде разгледано по спешност и във всеки случай преди края на сезона в Английската футболна лига.“

