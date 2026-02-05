Популярни
Лестър отнесе сериозно наказание, което оставя тима само по голова разлика над зоната на изпадащите

Английската футболна лига обяви, че отнема шет точки на Лестър за нарушаване на финансовите правила. Приспадането ще бъде приложено незабавно и означава, че “лисиците” ще се свлекат от 17-ата до 20-ата позиция в Чемпиъншип, което ще ги остави извън зоната на изпадащите единствено по голова разлика. В Лестър получиха първото си обвинение в нарушаване на правилата за печалба и устойчивост през май. Тези правила се прилагат в разстояние на три последователни сезона и клубовете нямат право да регистрират по-голяма загуба от 105 милиона паунда в разстояние на споменатия период.

Настоящото наказание на Лестър се налага за отминали нарушения, като последният сезон от трите е 2023/24. “Лисиците” бяха част от Премиър лийг, но през миналата година изпаднаха, в момента дори нямат постоянен мениджър след уволнението на Марти Сифуентес. От Лестър излязоха с позиция, в която изразяват разочарованието си от взетото решение, което е определено като “непропорционално”.

