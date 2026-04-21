Уволниха треньора на Мартин Минчев

Словенският треньор на Краковия Лука Елснер беше уволнен тази сутрин от поста след серия от слаби резултати. В неделя в срещата от 29-ия кръг Краковия претърпя тежко поражение с 1:4 от Ракув, което остави тима 13-ти с 37 точки, само три над зоната на изпадащите. Подобно класиране е нетипично за „червено-белите“ от Краков.

Елснер преди седмица искаше сам да подаде оставка, но тогава Бордът на клуба го остави. Сега обаче нямаше място за още компромиси и двете страни се разделиха.

„Договорът беше прекратен по взаимно съгласие. Словенският треньор не искаше никакво обезщетение, за да не постави клуба в още по-трудно положение от сегашното“, написа журналистът Бартош Игначик от Canal+ Sport.

Както уволнението на Елснер, така и новият старши треньор бяха прогнозирани правилно от медиите. От днес начело на тима е Бартош Гжелак, работил в последните три години в Унгария с Уйпещ и Фехервар.

Българският национал Мартин Минчев играе в Краковия, но от 21 март насам няма мач за клуба заради поредица от контузии. Поредният мускулен проблем обаче би трябвало да отшуми до ден-два и той да бъде на разположение на новия наставник за домакинството на Погон в събота.

Погон е съсед в класирането на Краковия, под тях с по-лоша голова разлика, и също с 37 точки.