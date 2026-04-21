Денислав Димитров: Класата на Марица си оказа влиянието

Треньорът Денислав Димитров смята, че Левски София се е пропукал в отделните моменти след лошия старт на битката за титлата в женската Демакс лига. "Сините" не успяха срещу Марица (Пловдив) след 0:3 гейма в зала "Строител".

Наставникът смята, че класата на действащите шампионки си е оказала влияние. Пред БНТ 3 треньорът каза и, че е видял отборна игра от страна на "сините".

"Това, което видях, е отборната игра. Да, в първия и втория гейм играхме започнахме по-добре, но с течение на мача, когато дойдоха важните моменти, класата на Марица си оказа влиянието. Поздравявам домакините за победата. В третия гейм започнахме по-колебливо, успяхме да изравним и дори да поведем. Въпросът е, че в отделните моменти се пропукахме", отбеляза той.

Наставникът коментира и част от съдийските моменти, които са дали отражение върху концентрацията на "сините".

"Не искам да коментирам съдийските решения. Да, може би повлияха, тъй като състезателките не докосваха топката, но това са видели реферите и това са преценили. В крайна сметка каквото е за нас, това е и за Марица. Не можем да ги виним. Виждате, че и дори с видеоповторение има някои ситуации, които няма как да бъдат проверени", сподели Димитров.