Финал №1 в Демакс лигата: Марица 0:0 Левски! Следете мача ТУК!

Финал №1 в Демакс лигата: Марица 0:0 Левски!

Шампионът Марица (Пловдив) се изправя срещу вицешампиона Левски София във финала на женската Демакс лига през този сезон. Първият мач между двата тима от финалната серия е тази вечер от 17,30 часа в зала "Строител" в Пловдив.

Двата отбора се срещат в повторение на финала от миналата година, когато пловдивчанки надделяха категорично с 3-0 победи и спечелиха титлата. Сега те ще преследват нов успех, с който да си гарантират рекорден 12-и последователен триумф в първенството.

Марица завърши на първо място в редовния сезон без загуба и така си осигури домакинско предимство в плейофите. В елиминациите до момента "жълто-сините" отстраниха последователно Славия в 1/4-финалите и след това ЦСКА в полуфинала, за да достигнат до битката за титлата. Левски пък надделя над Драгоман, а след това направи обрат в серията с ЦПВК, за да я затвори с 3-1 успеха.

През този сезон воденият от Ахметджан Ершимшек отбор има перфектен баланс в двубоите със "сините". Маричанки спечелиха и двата мача в рамките на редовния сезон, а освен това надделяха над Левски и във финала на турнира за Купата на България в зала "Христо Ботев" през декември.

Началото на първия гейм на срещата беше напълно равностойно до 6:6, след което Левски поведе с 8:6 след успешна атака на Мария Златанова и ас на Димана Иванова.

Финал №1:

МАРИЦА (ПЛОВДИВ) - ЛЕВСКИ СОФИЯ 0:0 (7:9)

МАРИЦА: Лора Славчева, Ива Дудова, Ванеса Агбортаби, Виктория Коева, Борислава Съйкова, Боряна Ангелова - Мила Пашкулева-либеро

Старши треньор: АХМЕТДЖАН ЕРШИМШЕК

ЛЕВСКИ: Димана Иванова, Славина Колева, Мария Златанова, Габриела Жекова, Елена Коларова, Симона Иванова - Агниешка Адамек-либеро

Старши треньор: ДЕНИСЛАВ ДИМИТРОВ.