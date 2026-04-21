Ахметджан Ершимшек: Не играхме толкова добре, но достатъчно добре, за да спечелим

Треньорът Ахметджан Ершимшек имаше своите забележки към играта на Марица (Пловдив) след успешния старт в борбата за титлата в женската Демакс лига. Действащите шампионки сразиха Левски с 3:0 в зала "Строител". Наставникът на пловдивчанки се надява те да запазят своя ритъм и във втория мач.

Пред БНТ 3 турският специалист отчете, че маринчанки са могли да се съберат, за да спечелят.

"Не показахме най-добрия си волейбол. Имахме съответните пропуски и пропадания в определени моменти от мача. Не играхме толкова добре, но достатъчно добре, за да спечелим. Много важно е да сме съсредоточени и да си взимаме геймовете срещу отбор като Левски. Надявам се това да продължи и във втория мач", започна наставникът.

"Важното е да запазим нашия ритъм. Нормално е понякога да се наруши, но важното е, че успяваме да се съберем. Винаги съм казвал, че не е нужно всеки път да си в най-добрата ситуация, но в крайна сметка да играеш така, че да спечелиш мачовете", заяви Ершимшек.