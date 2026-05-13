FIVB допусна отборите от Беларус до международни турнири

Световната волейболна федерация (FIVB) допусна националните отбори на Беларус до участие в международните турнири, които се провеждат под нейната егида, съобщиха официално от организацията.

Беларуските волейболисти ще бъдат допуснати до турнирите под националния си флаг и с химна на страната. Решението се отнася и до националните отбори по плажен волейбол за всички възрасти.

МОК препоръча свалянето на ограничения към спортистите от Беларус

Изпълкомът на МОК от 7 май продължи отстраняването на Руския олимпийски комитет, но препоръча да се отменян ограниченията за спортистите от Беларус.

FIVB допуска младежките отбори на Русия и Беларус до международни турнири от 2026 година

По-рано световната волейболна централа взе решение и за допускане на младежките национални отбори на Русия и Беларус до международни състезания от 1 януари 2026 година.