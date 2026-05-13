Световна и европейска шампионка с България продължава кариерата си във Франция

Световната и европейска шампионка за девойки до 19 и 18 години с националния отбор на България Дарина Нанева продължава кариерата си във Франция, научи BGvolleyball.com. Волейболистката, която наскоро бе преквалифицирана от център в диагонал, ще облече екипа на двукратния шампион на страната Волеро (Льо Кане).

Нанева прекара две години в сръбската Суперлига в състава на Йединство (Стара Пазова), с който спечели бронзов медал през последния сезон. Преди да премине в сръбския тим, 192-сантиметровата състезателка бе част от Марица (Пловдив).

Волеро, за който последно игра бившата националка Ева Янева през 2023/24, пък завърши на 5-о място в редовния сезон на местната лига Saforelle Power 6, след което отстъпи на полуфиналните плейофи от бъдещия шампион Мюлюз.