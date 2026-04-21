Борислава Съйкова: Изиграхме най-слабия си мач през сезона

Волейболистката Борислава Съйкова не бе доволна от представянето на своя Марица (Пловдив) на старта на битката за титлата в женската Демакс лига. Пловдивчанки пречупиха Левски София с 3:0 гейма в зала "Строител".

Централната блокировачка окачестви първия мач от финалната серия като най-слабия за действащите шампионки през този сезон. За БНТ 3 Съйкова сподели, че тимът й е допуснал много грешки на сервис.

"Изиграхме най-слабия си мач за този сезон, но допуснахме много грешки на сервис, които трябва да отработим. Очаква ни много труден мач в София", започна тя.

Една от основните фигури на маринчанки обърна внимание и на нейното силно представяне на сервис в края на третия гейм, когато обърнаха хода на събитията.

"Аз допуснах доста грешки в предишните геймове и се опитах просто да оставя топката в игра. Може би натиснахме гостите малко психически и те се пропукаха", каза още Съйкова.