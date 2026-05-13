Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) без шансове срещу Зенит за Купата

Световният вицешампион с България от 2025 година Симеон Николов и неговият отбор Локомотив (Новосибирск) загубиха втория си мач от финалната шестица на турнира за Купата на Русия в Москва.

Възпитаниците на Пламен Константинов нямаха големи шансове и паднаха тежко от вицешампиона Зенит (Казан) с 0:3 (12:25, 17:25, 19:25) във втората си срещата от Група Б на турнира, играна тази вечер.

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) са много близо до полуфинал за Купата

Все пак, Локомотив е много близо до класиране за полуфиналите, след като вчера се наложи над Динамо-ЛО (Сосновий Бор) с 3:1 гейма. Всичко ще зависи от изхода от последния двубой в групата между Зенит, който вече е сигурен полуфиналист, и Динамо-ЛО, който ще се играе утре (14 май) от 16,00 часа българско време.

Полуфиналите за Купата на Русия са предвидени за събота (16 май).

Симеон Николов игра стабилно цял мач за Локомотив, като не успя да реализира нито една точка, но получи за играта си оценка 7.4.

Най-резултатен за Локомотив стана влезлият като резерва Раджабдимир Шахбанмирзаев с 9 точки (1 ас и 31% ефективност в атака - -2), а Сам Деру и Омар Курбанов завършиха със скромните 6 и 5 точки.

За тима на Зенит Михаил Лабинский реализира 15 точки (1 ас и 78% ефективност в атака - +6), а Дмитрий Волков и Алексей Кононов добавиха по още 10 точки за победата.

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - ЗЕНИТ (КАЗАН) 0:3 (12:25, 17:25, 19:25)

ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ, Иля Казаченков 1, Омар Курбанов 5, Сам Деру 6, Дмитрий Лизик 2, Юрий Бражнюк 2 - Сеньон Кривитченко-либеро (Вадим Ожиганов, Фьодор Воронков, Илияс Куркаев 3, Раджабдимир Шахбанмирзаев 9, Сергей Мелкозьоров-либеро)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ

ЗЕНИТ: Константин Абаев 3, Максим Михайлов 9, Михаил Лабинский 15, Дмитрий Волков 10, Алексей Кононов 10, Роман Романовский 7 - Сантиаго Данани-либеро (Андрей Сурмачевский, Дражен Лубурич)

Старши треньор: АЛЕКСЕЙ ВЕРБОВ

Треньор: КОНСТАНТИН СИДЕНКО.