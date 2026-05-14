Турнир по плажен волейбол в Свети Влас събира 85 двойки от 28 държави

Турнирът по плажен волейбол Beach Pro Tour от категорията Futures ще се проведе в Свети Влас за трета поредна година, кат още събере общо 85 двойки при мъжете и жените от 28 държави от три континента и ще има увеличен награден фонд. Това обявиха на пресконференция в пресклуба на БТА представителката на организаторите на турнира "Марина Диневи груп" Ива Парталева и президентът на волейболната федерация Любомир Ганев.

"Много съм щастлив, че "Диневи груп" за трета поредна година организират турнира в Свети Влас. Това е огромен престиж за България. Цялата обстановка е на много високо ниво - качество на пясъка, изглед към морето, хотелско настаняване. Знаете, че за първи път осигурихме целево финансиране само за плажен волейбол. Целта е да създаваме състезатели, които да знаят, че и с плажен волейбол могат да си изкарват прехраната. Този турнир е чудесна възможност за тях да подобрят ранкинга си, което ще им позволи да имат по-добър жребий в следващите турнири", коментира Любомир Ганев.

"Благодаря на медиите и на Любо Ганев за подкрепата и за това, че прави всичко възможно да ни подкрепя. Преди две години, когато стартирахме турнира, заявихме желание да запалим все повече деца и млади хора към плажния волейбол. Тази година ще има рекордно българско участие - от общо 45 двойки при мъжете и 39 при жените, имаме осем мъжки и пет женски родни двойки. Ще има 170 състезатели. През миналата година имаше участници от Мавриций, тази година ще има двойки от Аржентина и Мароко", каза Ива Парталева.

"Пясъкът на турнира бе изпратен в независима лаборатория в Канада, те потвърдиха качеството му. Имаме оценката на престижен външен източник. Миналата година най-добрата българска двойка - Димитър Калчев и Димитър Механджийски, завършиха на трето място, сега очакваме подобно представяне. След участието им в Лигата на нациите те са на 94-о място в световната ранглиста, очакваме това да се промени след Свети Влас", добави Парталева.

Наградният фонд на турнира е вдигнат от 10 на 15 хиляди евро - по 7500 евро за двата пола, съобщиха организаторите. "В пясъка е златото. Наскоро приехме и треньорите да пътуват със състезателите по турнири. Досега развитието на плажния волейбол бе оставено в ръцете на състезателите, което не е тяхна работа. Нещата започнаха да се нормализират", каза още Любо Ганев.

На пресконференцията присъстваха и младите волейболисти Александър Ценов и Борис Георгиев, които ще участват като двойка на турнира в Свети Влас. "На 16 години участвах за първи път на турнира в Свети Влас и оттогава имам страхотни впечатления. Завърших четвърти с тогавашния им партньор, надявам се, че ще повторим постижението. Уникален турнир и курорт", каза Ценов. "Това е истински празник за българския волейбол, огромен форум е и организацията е на ниво", добави Борис Георгиев.

Най-високо поставени при мъжете ще бъдат две двойки от Унгария, при жените с най-предно класиране са Надин Демиер и Ливия Щолц от Швейцария. Турнирът ще се проведе между 3 и 7 юни, като в момента се играе на два корта и се изграждат още два тренировъчни. Полуфиналите и финалите на надпреварата ще бъдат излъчени по БНТ 3.