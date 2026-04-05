Торино повали Пиза с късен гол, Божинов отново не игра

Отборът на Торино записа минимален успех с 1:0 при гостуването си на Пиза в среща от 31-вия кръг на Серия "А". Българският национал Росен Божинов в пети пореден мач остана на пейката на домакините.

„Биковете“ заслужено си тръгнаха с победата, след като създадоха повече и по-опасни голови положения. Те обаче трябваше да почакат чак до 80-ата минута за победното си попадение. Тогава Ензо Ебосе центрира в наказателното поле, където Маркус Педерсен отклони топката, а резервата Че Адамс я добута във вратата.

Che Adams' goal wins it for Torino! 👏#PisaTorino pic.twitter.com/GqOCsFbklm — Lega Serie A (@SerieA_EN) April 5, 2026

Така Торино събра 36 точки в актива си и се настани на 12-ата позиция в класирането, където Пиза е на дъното с едва 18 пункта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages