Торино повали Пиза с късен гол, Божинов отново не игра

  • 5 апр 2026 | 21:40
  • 915
  • 0
Отборът на Торино записа минимален успех с 1:0 при гостуването си на Пиза в среща от 31-вия кръг на Серия "А". Българският национал Росен Божинов в пети пореден мач остана на пейката на домакините.

„Биковете“ заслужено си тръгнаха с победата, след като създадоха повече и по-опасни голови положения. Те обаче трябваше да почакат чак до 80-ата минута за победното си попадение. Тогава Ензо Ебосе центрира в наказателното поле, където Маркус Педерсен отклони топката, а резервата Че Адамс я добута във вратата.

Така Торино събра 36 точки в актива си и се настани на 12-ата позиция в класирането, където Пиза е на дъното с едва 18 пункта.

Снимки: Gettyimages

