Трибуна Бесика: Три ключови битки, които могат да донесат заслужена слава на хилядолетния ни град

Феновете на Локомотив Пловдив от групата "Трибуна Бесика" използваха официалната си страница във Фейсбук, за да направят силен призив към "черно-белите" привърженици. Той е свързано с предстоящото гостуване на Арда в Кърджали в първи полуфинал за Купата на България. Двубоят е утре (22 април) от 19,00 часа и се очаква да бъде посетен от доста фенове от Пловдив.

От "Трибуна Бесика" публикуваха и надъхващ клип от други двубои в Кърджали, в които секторът за гости е пълен.

"Да извървим този път заедно!

Приятели, пред любимия Локомотив остават три ключови битки по пътя към целта. Срещи, които могат да върнат купата в Пловдив и да донесат заслужена слава на нашия хилядолетен град!

Нека извървим този път рамо до рамо с футболистите - те на терена, ние по трибуните!

Всички в Кърджали!".