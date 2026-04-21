Новак Джокович обеща, че ще бъде готов за "Ролан Гарос"

ръбският тенисист Новак Джокович, който бе след водещите на наградите "Лауреус" в Мадрид, увери, че ще направи необходимото да играе на турнира от сериите "Мастърс" в Рим, но със сигурност ще бъде на линия за втория турнир от Големия шлем за сезона - "Ролан Гарос", който започва на 24 май в Париж.

38-годишният Джокович, който има 24 титли от Големия шлем, бе попитан от испанските медии кога ще се завърне в игра.

"Надявам се скоро. Тренирам, за да играя в Рим (б. а. - турнирът е между 6 и 17 май), но не мога да правя прогнози сега, защото всичко зависи от развитието на контузията. За "Ролан Гарос" обаче ще бъда готов", каза той, цитиран от "Екип"

Новак Джокович участва само в два турнира през настоящия сезон. Той бе на Откритото първенство на Австралия през януари, когато загуби финала от Карлос Алкарас в четири сета. След това бе спрян на осминафиналите на турнира в Индиън Уелс от британеца Джак Дрейпър на 12 март. След това той отказа турнирите в Маями, Монте Карло и Мадрид заради травма на дясното рамо.

