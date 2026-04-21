  3. Новак Джокович обеща, че ще бъде готов за "Ролан Гарос"

Новак Джокович обеща, че ще бъде готов за "Ролан Гарос"

  • 21 апр 2026 | 14:47
Новак Джокович обеща, че ще бъде готов за "Ролан Гарос"

ръбският тенисист Новак Джокович, който бе след водещите на наградите "Лауреус" в Мадрид, увери, че ще направи необходимото да играе на турнира от сериите "Мастърс" в Рим, но със сигурност ще бъде на линия за втория турнир от Големия шлем за сезона - "Ролан Гарос", който започва на 24 май в Париж.

Новак Джокович с изявление, което разтревожи феновете му
Новак Джокович с изявление, което разтревожи феновете му

38-годишният Джокович, който има 24 титли от Големия шлем, бе попитан от испанските медии кога ще се завърне в игра.

"Надявам се скоро. Тренирам, за да играя в Рим (б. а. - турнирът е между 6 и 17 май), но не мога да правя прогнози сега, защото всичко зависи от развитието на контузията. За "Ролан Гарос" обаче ще бъда готов", каза той, цитиран от "Екип"

Тони Надал : Не вярвам, че Джокович може да спечели още един Голям шлем
Тони Надал : Не вярвам, че Джокович може да спечели още един Голям шлем

Новак Джокович участва само в два турнира през настоящия сезон. Той бе на Откритото първенство на Австралия през януари, когато загуби финала от Карлос Алкарас в четири сета. След това бе спрян на осминафиналите на турнира в Индиън Уелс от британеца Джак Дрейпър на 12 март. След това той отказа турнирите в Маями, Монте Карло и Мадрид заради травма на дясното рамо.

Джокович не играе, но доближава рекорди на Федерер
Джокович не играе, но доближава рекорди на Федерер
Джак Дрейпър пропуска "Мастърс"-а в Рим

Джак Дрейпър пропуска "Мастърс"-а в Рим

Безспорната звезда на турнира в Мадрид не е когото очаквате

Безспорната звезда на турнира в Мадрид не е когото очаквате

Синер се надява скоро пак да играе срещу Алкарас

Синер се надява скоро пак да играе срещу Алкарас

20 български победи на старта на турнир до 12 г. от Тенис Европа в Пловдив

20 български победи на старта на турнир до 12 г. от Тенис Европа в Пловдив

В Хасково започна турнир от категория J200 на ITF

В Хасково започна турнир от категория J200 на ITF

Карлос Алкарас в очакване на много важен преглед

Карлос Алкарас в очакване на много важен преглед

Очаквайте на живо: Неманя Видич в "Гостът на Sportal.bg"

Очаквайте на живо: Неманя Видич в "Гостът на Sportal.bg"

Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец

Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец

Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

