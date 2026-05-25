  Кенин, Стивънс и Радукану отпаднаха на старта на "Ролан Гарос"

Кенин, Стивънс и Радукану отпаднаха на старта на "Ролан Гарос"

  • 25 май 2026 | 02:33
Американките София Кенин и Слоун Стивънс, както и британката Ема Радукану отпаднаха на старта на Откритото първенство на Франция по тенис.

Кенин загуби от сънародничката си Пейтън Стърнс с 3:6, 3:6, а Слоун Стивънс отстъпи пред Сара Бейлек (Чехия) с 3:6, 2:6.

Ема Радукану претърпя първата си загуба в първия кръг на "Ролан Гарос" след поредица от грешки срещу аржентинката Солана Сиера с 0:6, 6:7(4).

Британката избра да се завърне в игра за последните няколко седмици от сезона на клей след два месеца и половина отсъствие поради поствирусно заболяване, вместо да се концентрира върху трева, но това не даде резултат.

Това е едва трети път, в който Радукану играе на турнира, но това е първият случай, в който не успява да стигне до втория кръг. Тя загуби първия сет след само 25 минути, след като не взе нито един гейм и направи 15 непредизвикани грешки.

Радукану изостана с 1:4 във втория сет, но започна да подобрява играта си, удължавайки разиграванията. След това тя изравни 5:5, след като се стигна до тайбрек тайбрек. Сиера обаче бързо поведе с 5-1 и този път Радукану не успя да я върне, като 42-е й непредизвикани грешки бяха твърде много.

В късния мач румънката Сорана Кърстя, 18-а поставена, надделя над участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Ксения Ефремова с 6:3, 6:1.

Какво се случи в ден 1 на "Ролан Гарос"

