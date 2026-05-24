Виктор Марков ще спори за титлата на двойки, възможен е български финал в Турция

Виктор Марков се класира за финала на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Марков и Вардан Манукян (Русия), поставени под номер 3 в схемата, победиха на полуфиналите водачите в схемата Стефан Купър (Великобритания) и Виктор Паганети (Франция) с 4:6, 6:3, 12-10. Срещата продължи час и 21 минути.

Виктор Марков и Динко Динев са на полуфинал на двойки в Турция

Българинът и неговият партньор поведоха с 9:7 в шампионския тайбрек, допуснаха обрат до 9:10, но спечелиха следващите три точки, за да триумфират с победата.

Това беше втора победа за Марков и Манукян в рамките на деня, след като по-рано на четвъртфиналите те се наложиха с 6:2, 6:2 над Руслан Кастсюкевич (Беларус) и Владимир Осминкин (Русия).

Виктор Марков достигна до четвъртфиналите на двойки на турнир в Турция

Виктор Марков все още няма титла на двойки от турнири от веригата на Международната федерация по тенис ITF.

Възможен е и изцяло български финал в надпреварата. За място в мача за титлата Динко Динев и Е Хунюй (Китай), поставени под номер 4, трябва да се изправят утре срещу представителите на домакините Арда Азкара и Хайдар Джем Гьокпънар.

Григор Димитров се качи с две места в световната ранглиста