Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Виктор Марков ще спори за титлата на двойки, възможен е български финал в Турция

Виктор Марков ще спори за титлата на двойки, възможен е български финал в Турция

  • 24 май 2026 | 21:18
  • 520
  • 0
Виктор Марков ще спори за титлата на двойки, възможен е български финал в Турция

Виктор Марков се класира за финала на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Марков и Вардан Манукян (Русия), поставени под номер 3 в схемата, победиха на полуфиналите водачите в схемата Стефан Купър (Великобритания) и Виктор Паганети (Франция) с 4:6, 6:3, 12-10. Срещата продължи час и 21 минути.

Виктор Марков и Динко Динев са на полуфинал на двойки в Турция
Виктор Марков и Динко Динев са на полуфинал на двойки в Турция

Българинът и неговият партньор поведоха с 9:7 в шампионския тайбрек, допуснаха обрат до 9:10, но спечелиха следващите три точки, за да триумфират с победата.

Това беше втора победа за Марков и Манукян в рамките на деня, след като по-рано на четвъртфиналите те се наложиха с 6:2, 6:2 над Руслан Кастсюкевич (Беларус) и Владимир Осминкин (Русия).

Виктор Марков достигна до четвъртфиналите на двойки на турнир в Турция
Виктор Марков достигна до четвъртфиналите на двойки на турнир в Турция

Виктор Марков все още няма титла на двойки от турнири от веригата на Международната федерация по тенис ITF.

Възможен е и изцяло български финал в надпреварата. За място в мача за титлата Динко Динев и Е Хунюй (Китай), поставени под номер 4, трябва да се изправят утре срещу представителите на домакините Арда Азкара и Хайдар Джем Гьокпънар.

Григор Димитров се качи с две места в световната ранглиста
Григор Димитров се качи с две места в световната ранглиста
Следвай ни:

Още от Тенис

Ден 1 на "Ролан Гарос", следете всички мачове

Ден 1 на "Ролан Гарос", следете всички мачове

  • 24 май 2026 | 21:35
  • 10034
  • 2
Виктория Томова мина с едно място напред в световната ранглиста

Виктория Томова мина с едно място напред в световната ранглиста

  • 24 май 2026 | 16:55
  • 503
  • 0
Григор Димитров разказа как му взели книжката през 2020-а

Григор Димитров разказа как му взели книжката през 2020-а

  • 24 май 2026 | 14:51
  • 1597
  • 4
Динко Динев отпадна на полуфиналите в Кайзери

Динко Динев отпадна на полуфиналите в Кайзери

  • 24 май 2026 | 14:33
  • 635
  • 0
Донски с победа на "Чалънджър" в Центурион

Донски с победа на "Чалънджър" в Центурион

  • 24 май 2026 | 14:05
  • 625
  • 0
Иван Иванов с победа в квалификациите в Словакия

Иван Иванов с победа в квалификациите в Словакия

  • 24 май 2026 | 13:30
  • 1314
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Страхотна битка на финала в Атина, Реал отново с преднина!

Страхотна битка на финала в Атина, Реал отново с преднина!

  • 24 май 2026 | 21:49
  • 16118
  • 96
На почивката: Милан 1:1 Каляри

На почивката: Милан 1:1 Каляри

  • 24 май 2026 | 21:52
  • 5162
  • 1
След удар от съперник Никола Цолов завърши 4-ти в Монреал

След удар от съперник Никола Цолов завърши 4-ти в Монреал

  • 24 май 2026 | 20:17
  • 15794
  • 41
Арсенал приключи по шампионски и вдигна титлата

Арсенал приключи по шампионски и вдигна титлата

  • 24 май 2026 | 19:59
  • 19533
  • 41
Очаквайте на живо: Гран При на Канада във Формула 1

Очаквайте на живо: Гран При на Канада във Формула 1

  • 24 май 2026 | 22:00
  • 1653
  • 1
Легендата Салах се сбогува с "Анфийлд" с асистенция, но Ливърпул не успя да изпрати него и Робъртсън с победа

Легендата Салах се сбогува с "Анфийлд" с асистенция, но Ливърпул не успя да изпрати него и Робъртсън с победа

  • 24 май 2026 | 19:58
  • 20001
  • 13