Новак Джокович с изявление, което разтревожи феновете му

Докато Реал Мадрид и Цървена звезда се бореха в ключов мач от Евролигата в четвъртък вечерта, вниманието на публиката беше привлечено от ВИП двойка на първия ред – Новак Джокович и Лука Дончич.

Словенският ас направи първите си стъпки в мъжкия баскетбол именно с екипа на Реал Мадрид, с който спечели и Евролигата, но често публично показваше симпатиите си към Звезда, чиито мачове редовно следи в Америка.

Джокович пък е известен като голям фен на Цървена звезда и често е посещавал мачове от Евролигата, както на "червено-белите", така и на Партизан. Наскоро той проследи и гостуването на белградския отбор на Олимпиакос, а сега гледа и много по-важен дуел, няколко дни преди началото на "Мастърс" турнира в испанската столица.

Luka Dončić walking to his courtside seat at Real Madrid vs Crvena Zvezda game



— Luka Updates (@LukaUpdates) April 16, 2026

Негово изявление за испанската телевизионна мрежа Movistar обаче внесе доза несигурност и отвори пространство за спекулации относно участието му в престижната надпревара.

"Надявам се, че ще мога да участвам. Имам някои физически проблеми и все още не съм сигурен дали ще мога да се състезавам, но ще опитам", каза Джокович, с което постави под въпрос участието си на турнира, който е печелил три пъти – през 2011, 2016 и 2019 година.

— Danny (@DjokovicFan_) April 16, 2026

Според плана, Новак трябва да бъде четвърти поставен в Мадрид, веднага след Яник Синер, Карлос Алкарас и Александър Зверев.

Този турнир трябваше да отбележи първото му излизане на клей през този сезон и едва второто участие след Откритото първенство на Австралия, след като Новак игра само в Индиън Уелс, а впоследствие се оттегли от турнирите в Маями и Монте Карло.



Окончателното решение за участието му предстои да бъде взето.