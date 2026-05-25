Трудно начало за Новак Джокович в Париж

  • 25 май 2026 | 01:34
Рекордьорът при мъжете по титли от турнирите от Големия шлем Новак Джокович започна с победа участието си на "Ролан Гарос". Сърбинът се наложи трудно с 5:7, 7:5, 6:1, 6:4 над французина Джовани Мпечи-Перикар и за 22-ра поредна година постигна поне една победа в Париж.

Джокович, който е печелил три пъти "трофея на мускетарите", срещна сериозни проблеми срещу двуметровия французин в първите два сета. Откриващата част отиде на сметката на Мпечи Перикар след пробив в 11-ия гейм.

Във втория сет Джокович отново не намираше отговор как да се справи с мощните сервиси на противника си, но при десетата си възможност за пробив все пак успя да го пробие, а това се оказа и изравняване на резултата.

Това сякаш пречупи Мпечи Перикар и 39-годишният Джокович взе третия сет за едва 25 минути.

В четвъртата част от мача двамата тенисисти си размениха по един пробив в началото, но Джокович отново успя да надиграе своя съперник в седмия гейм, поведе с 4:3 и повече не даде шансове на Мпечи Перикар.

Във втория кръг носителят на 24 титли от Големия шлем ще играе с още един французин. Това е Валентен Ройер, който победи с 6:4, 6:2, 6:2 боливийския квалификант Уго Делиен.

