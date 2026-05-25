Тейлър Фриц отпадна още на старта на "Ролан Гарос", Жоао Фонсека започна с победа

Поставеният под номер 7 Тейлър Фриц стана първата голяма жертва при мъжете на турнира "Ролан Гарос".

В срещата от първия кръг бившият номер 3 в света отстъпи с 6:7(5), 6:7(5), 7:6(9), 1:6 пред сънародника си Нишеш Басавареди, за когото пък това бе първа победа над играч от топ 10 в кариерата.

В първите три сета на мача играта се водеше точка за точка, като в тях имаше общо само два пробива, които дойдоха във втория сет. Басавареди, който е на 156-о място в света и премина квалификации, за да попадне в основната схема, обаче показа по-здрави нерви в първите два тайбрека, които спечели с по 7:5 точки.

Той можеше да затвори мача и още в третия сет, но с мощен сервис по правата Фриц спаси мачбол при 7:8 точки в третия тайбрек. По-реномираният от двамата американци измъкна третата част с 11:9 точки и изглеждаше, че може да направи обрат.

Това обаче се оказа много далеч от действителността, тъй като Басавареди заигра на още по-високо ниво в четвъртата част. Квалификантът реализира два бързи пробива, поведе с 5:0 гейма и дори пропусна още два мачбола, за да затвори срещата със сет на нула. Все пак това стана в седмия гейм и така той за пръв път в кариерата си се класира за втория кръг на "Ролан Гарос".

Там негов съперник ще бъде победителят от двойката между сънародника му Алекс Микелсен и Александър Шевченко от Казахстан.

Поставеният под номер 28 Жоао Фонсека нямаше проблемите на Тейлър Фриц и се класира за втория кръг. Бразилецът преодоля друг квалификанта Лука Павлович (Франция) със 7:6(6), 6:4, 6:2.

Фонсека имаше трудности в началото на двубоя, като изоставаше с пробив при 3:4 гейма, а след това трябваше да отрази и сетбол в тайбрека на първата част, преди да я спечели с 8:6.

Във втория сет бразилецът реализира пробив за 3:2, който му даде нужното спокойствие и до края Павлович не бе в състояние да обърне хода на мача.

В следващия кръг съперник на Фонсека ще бъде хърватинът Дино Призмич, който даде само пет гейма на американския квалификант Майкъл Чжън и го победи с 6:1, 6:1, 6:3.

Чехът Якуб Меншик, номер 26 в схемата, постигна победа на старта. Той победи с 6:3, 6:2, 6:4 французина Титуан Дроже и вече може да очаква победителя от сблъсъка между аржентинеца Мариано Навоне и американеца Дженсън Бруксби.