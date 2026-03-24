Астън Вила обмисля привличането на един от изгряващите таланти на ПСЖ

  • 24 март 2026 | 15:06
Английският футболен клуб Астън Вила обмисля привличането на младия нападател Ибрахим Мбайе от Пари Сен Жермен през лятото, съобщава „Скай Спортс“. 18-годишният е смятан за един от най-големите изгряващи таланти в Европа и вече е записал 25 мача за парижани във всички турнири през настоящия сезон, основно като резерва. Трансферът в отбор, където ще бъде редовен титуляр, е логична стъпка в кариерата на Мбайе, но бирмингамци ще имат сериозни съперници за подписа на родения във Франция сенегалски национал.

Нападателят премина през юношеските формации на ПСЖ и достигна до мъжкия отбор през август 2024 година, когато дебютира на едва 16-годишна възраст. По-късно той се превърна в най-младия футболист, който започва като титуляр за френския клуб, изпреварвайки рекорда на Уарен Заир-Емери. Ибрахим Мбайе беше част от състава на Сенегал за Купата на африканските нации в началото на годината, когато отбеляза гол при победата срещу Судан в осминафиналите, а също така се включи от пейката във финала срещу Мароко.

Още от Футбол свят

Винисиус не е пропуснал да се заяде и със сина на Симеоне по време на мадридското дерби

Винисиус не е пропуснал да се заяде и със сина на Симеоне по време на мадридското дерби

  • 24 март 2026 | 11:12
  • 5618
  • 6
Завърза се сериозен спор между ПСЖ и Ланс във Франция, решението ще е на местната федерация

Завърза се сериозен спор между ПСЖ и Ланс във Франция, решението ще е на местната федерация

  • 24 март 2026 | 10:52
  • 1741
  • 0
Рома може да изпусне турски национал без пари

Рома може да изпусне турски национал без пари

  • 24 март 2026 | 10:17
  • 2006
  • 0
Суперкомпютър предвиди: Тотнъм все пак ще се спаси, Уест Хам ще изпадне, а Груев и Лийдс ще ни радват отново в Премиър лийг

Суперкомпютър предвиди: Тотнъм все пак ще се спаси, Уест Хам ще изпадне, а Груев и Лийдс ще ни радват отново в Премиър лийг

  • 24 март 2026 | 09:42
  • 5577
  • 11
Интер се прицели в халф на Челси

Интер се прицели в халф на Челси

  • 24 март 2026 | 07:53
  • 1816
  • 1
Роберто Де Дзерби е готов да поеме Тотнъм, ако клубът не изпадне

Роберто Де Дзерби е готов да поеме Тотнъм, ако клубът не изпадне

  • 24 март 2026 | 07:28
  • 2614
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Георги Костадинов: Мисля за отказване, но сега целият ми фокус е върху нашата крайна цел

Георги Костадинов: Мисля за отказване, но сега целият ми фокус е върху нашата крайна цел

  • 24 март 2026 | 12:22
  • 10026
  • 32
ЦСКА назначи нов главен методист

ЦСКА назначи нов главен методист

  • 24 март 2026 | 13:40
  • 5069
  • 5
Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

  • 24 март 2026 | 11:09
  • 19579
  • 17
Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

  • 24 март 2026 | 09:54
  • 10022
  • 12
Бала: Много съм щастлив в Левски, като свърши първенството, ще видим каква ще е съдбата ми

Бала: Много съм щастлив в Левски, като свърши първенството, ще видим каква ще е съдбата ми

  • 24 март 2026 | 12:39
  • 3881
  • 3
Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

  • 24 март 2026 | 07:38
  • 5155
  • 0