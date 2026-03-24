Астън Вила обмисля привличането на един от изгряващите таланти на ПСЖ

Английският футболен клуб Астън Вила обмисля привличането на младия нападател Ибрахим Мбайе от Пари Сен Жермен през лятото, съобщава „Скай Спортс“. 18-годишният е смятан за един от най-големите изгряващи таланти в Европа и вече е записал 25 мача за парижани във всички турнири през настоящия сезон, основно като резерва. Трансферът в отбор, където ще бъде редовен титуляр, е логична стъпка в кариерата на Мбайе, но бирмингамци ще имат сериозни съперници за подписа на родения във Франция сенегалски национал.

Нападателят премина през юношеските формации на ПСЖ и достигна до мъжкия отбор през август 2024 година, когато дебютира на едва 16-годишна възраст. По-късно той се превърна в най-младия футболист, който започва като титуляр за френския клуб, изпреварвайки рекорда на Уарен Заир-Емери. Ибрахим Мбайе беше част от състава на Сенегал за Купата на африканските нации в началото на годината, когато отбеляза гол при победата срещу Судан в осминафиналите, а също така се включи от пейката във финала срещу Мароко.