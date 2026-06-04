Десетима северноирландци се справиха с Гвинея след ранен гол, 19-годишен с гол и червен картон

Отборът на Северна Ирландия победи с 1:0 Гвинея в контрола, играна в Кадис. Единственото попадение отбеляза Том Ачесън в деветата минута. 19-годишният бранител на Блекбърн, който за първи път започна като титуляр за националния отбор, засече от въздуха центриране на на Прайс отдясно. По-късно - в 72-рата минута, той остави тима си с човек по-малко, тъй като получи директен червен картон за това, че като последен в защитата фаулира Абдул Карим Траоре.

Майкъл О'Нийл заложи на най-младата селекция на Сверена Ирландия от края на Втората световна война насам. Средната възраст на тима бе 22.1 година.

Резервата Джейми Рийд пропусна от шест метра да удвои преднината на ирландците, а в добавеното време отборът на Гвинея, който отправи повече удари в целия мач и владееше топката в 60% от времето, можеше да изравни, но изстрел на Лас Курума срещна гредата.

В понеделник Северна Ирландия ще играе контрола с Франция в Лил.

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