Финалът за Купата на краля: съставите на Атлетико М и Реал Сосиедад

  • 18 апр 2026 | 21:00
  • 1278
  • 0
Атлетико Мадрид и Реал Сосиедад ще определят новия носител на Купа на краля. Финалът ще започне в 22:00 часа на "Ла Картуха" в Севиля, а главен съдия ще е Хавиер Алберола.

Атлетико е в ролята на фаворит и ще се опита да вдигне 9-и трофей под ръководството на Диего Симеоне. Реал Сосиедад обаче разполага с необходимите оръжия, за да се противопостави на "дюшекчиите".

Атлетико Мадрид е четвъртият най-успешен отбор в Купата на краля. "Лос рохибланкос" са триумфирали в надпреварата общо 10 пъти, като за последно това се случи през 2013 година.

Реал Сосиедад е ликувал с втория по значимост трофей в испанския футбол два пъти. През 1987 "чури урдин" надви на финала именно Атлетико след 2:2 в редовното време и изпъленение на дузпи, а през 2020-а подчиниха с 1:0 историческия си съперник Атлетик Билбао.

По пътя към днешния финал Атлетико Мадрид елиминира Балеарес, Депортиво Ла Коруня, Бетис и Барселона. В полуфиналните сблъсъци с каталунците отборът на Чоло Симеоне записа гръмка победа с 4:0 на своя "Метрополитано", а след това загуби с 0:3 на "Камп Ноу", но продължи напред.

Реал Сосиедад отстрани последователно Негрейра, Реус, Елденсе, Осасуна и Алавес, преди да запише два успеха с по 1:0 срещу Атлетик Билбао.

Двата тима вее изиграха мачовете помежду си в Ла Лига този сезон. Срещата в Сан Себастиан завърши 1:1, а в Мадрид Атлетико се наложи с 3:2. И в двете срещи за "дюшекчиите" се разписа Александър Сьорлот, който е бивш футболист на Реал Сосиедад.

"Лос колчонерос" са в серия от 10 двубоя без поражение срещу този съперник. Последната победа на Реал Сосиедад датира от 2022 година - 2:0 на осминафиналите за Купата на краля, като тогава Сьорлот също беше точен.

В стартовите 11 на Атлетико няма никакви изненади. Въпреки че Ян Облак вече е възстановен, под рамката застава отново Хуан Мусо. Четиримата в защита са Науел Молина, Марк Пубий, Робин Льо Норман и Матео Руджери. В средата на терена ще си партнират капитанът Коке и Маркос Йоренте, а Джулиано Симеоне и Адемола Луукман ще се опитват с пробиви и центрирания да помагат на двамата нападатели Хулиан Алварес и Антоан Гризман.

Снимки: Gettyimages

