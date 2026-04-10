Големите клубове в Премиър лийг се облизват за Морган Роджърс, Вила ще иска минимум 80 млн

Асът на Астън Вила Морган Роджърс ще бъде един от най-желаните играчи, ако се окаже на разположение на трансферния пазар през това лято. Според "Дейли Мейл" Арсенал, Манчестър Юнайтед и Челси ще влязат в битка за 23-годишния английски национал, а доскоро Ливърпул също се споменаваше като потенциален кандидат за подписа му.

Роджърс, който отбеляза 24 гола и направи 23 асистенции от началото на миналия сезон, подписа нов договор през миналото лято, който го обвърза с клуба до 2031 година. Това обаче не означава, че той ще остане, като дългият контракт само увеличава цената му.

Астън Вила ще иска минимум 80 милиона паунда за Родджърс, като според "Таймс" бирмингамци трябва да платят 20% от евентуалната бъдеща печалба от продажбата му на предишния му клуб Мидълзбро. "Виланите" продължават да имат изпитват затруднения покриването на правилата за печалба и устойчивост (PSR) на Премиър лийг и това може да ги принуди да направят такава голяма продажба, която да оправи счетоводния баланс на клуба.

От голямо значение за бъдещето на Роджърс ще бъде и това Астън Вила да успее да се класира за Шампионската лига, като с днешна дата това изглежда напълно постижима цел както през Премиър лийг, така и през евентуален триумф в Лига Европа. Това е така, защото самият Роджърс държи да играе в най-престижната надпревара, а участието в нея ще донесе нужните финансови приходи на клуба.

Участието на Морган Роджърс на Световното първенство може допълнително да промени ситуацията, като при силно представяне интересът ще стана още по-голям, а цената му ще се вдигне допълнително.