Ал-Ахли отново е на финал в Азиатската ШЛ след бърз обрат

Действащият първенец в Азиатската Шампионска лига Ал-Ахли ще има възможността да защити трофея си в турнира, след като осъществи бърз обрат и записа успех с 2:1 над Висел Кобе в първия полуфинал от турнира, който се изигра в Джеда.
Японците поведоха в 31-вата минута след изпълнение на пряк свободен удар. Тогава Юя Осако с глава отклони топката за непокрития Йошинори Муто, който с лекота прати топката в противниковата мрежа. Точно преди почивката саудитците на два пъти пропуснаха да изравнят. Първо, Раян Хамед нацели близката греда с удара си с глава при центриране от пряк свободен удар, а при следващата атака Айвън Тони не успя да се разпише с пета от няколко метра.
В началото на втората част Тони все пак стигна до гол, но той беше отменен поради негова засада. Малко след това пък Дайджу Сасаки пропусна да удвои преднината на своя тим, тъй като шутът му от границата на наказателното поле се отклони в напречната греда. Последва натиск на Ал-Ахли, който доведе до бърз обрат. В 62-рата минута Вендерсон Галено възстанови равенството с топовния ни изстрел от голямо разстояние.
Осем минути по-късно Тони направи обрата пълен с удара си отблизо, при който Кацуя Нагато не съумя да изчисти топката от голлинията. При тази ситуация имаше съмнения за пасивна засада на Рожер Ибаньес, но ВАР зачете гола. След още пет минути Рияд Марез също беше точен за арабите, но попадението му беше отменено след проверка с ВАР поради негова засада. Въпреки това неговият тим нямаше проблеми да задържи преднината си в оставащото време.
Така Ал-Ахли за втора поредна година ще играе финал в Азиатската ШЛ. Съперник на тима ще бъде победителят в утрешния полуфинал, който противопоставя Мачида от Япония срещу Шабаб Ал Ахли от ОАЕ. Сблъсъкът за трофея пък ще се проведе на 25 април, събота, отново в Джеда.
