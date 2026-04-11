Отговорът на Саудитската федерация към Ал-Ахли и Тони

Федерацията на Саудитска Арабия излезе с изявление относно съдийската криза, която помрачи срещата между Ал-Ахли и Ал-Файха. Мачът между Ал-Ахли и Ал-Файха, който се проведе в сряда като част от 29-ия кръг на първенството, завърши наравно 1:1, резултат, който предизвика силни реакции.

След поредица от оспорвани съдийски решения, Ал-Ахли излезе с остро изявление, критикувайки съдията и настоявайки да бъдат оповестени разговорите му с ВАР. Спорът ескалира, когато Айвън Тони заяви, че четвъртият съдия му е казал да се съсредоточи върху Шампионската лига на Азия, а не върху първенството.

Айвън Тони и съотборниците му обвиниха Саудитската лига, че прави всичко възможно да връчи титлата на Кристиано

В отговор, Футболната федерация на Саудитска Арабия публикува изявление, потвърждавайки, че компетентните комисии вече разглеждат фактите с цел запазване на интегритета на местния футбол. В изявлението се посочва:

„Във връзка с мача между Ал-Файха и Ал-Ахли от 29-ия кръг на Саудитската професионална лига и последвалите изявления в медиите, Футболната федерация на Саудитска Арабия потвърждава, че компетентните комисии са започнали прилагането на необходимите регулаторни процедури по отношение на тези събития.

Всички развития ще бъдат съобщени в съответствие с официалните протоколи, отразявайки нашия ангажимент към одобрените процедури, независимостта на комисиите и принципите на управление и прозрачност.

Футболната федерация на Саудитска Арабия се ангажира да поддържа интегритета на състезанието и да защитава репутацията на саудитския футбол, в съответствие с устава и одобрените си разпоредби.

В същото време, Федерацията потвърждава гордостта си от всички клубове и ангажимента си да си сътрудничи с тях като партньори в развитието на саудитския футбол, в рамка, основана на завършеност и споделена отговорност.

Равенството значително усложнява надеждите на Ал-Ахли за спечелване на титлата, тъй като сега отборът изостава с четири точки от лидера Ал-Насър — който има един мач по-малко — и с две точки от втория Ал-Хилал.

Снимки: Gettyimages