  3. Борнемут обяви мениджъра си за следващия сезон

Борнемут обяви мениджъра си за следващия сезон

  • 20 апр 2026 | 20:00
От Борнемут решиха още отсега да обявят мениджъра си през следващия сезон, след като стана ясно, че Андони Ираола ще напусне поста си в клуба през лятото. Така “черешките” официално потвърдиха, че наследник на испанския специалист ще бъде Марко Розе.

Борнемут избра своя бъдещ мениджър
Борнемут избра своя бъдещ мениджър

Договорът на германския наставник, който ще влезе в сила на 1 юли, ще бъде за три сезона. За 49-годишния треньор това ще бъде първи опит в Премиър лийг, но той може да се похвали, че е водил отбори като РБ Залцбург, Борусия (Мьонхенгладбах), Борусия (Дортмунд) и РБ Лайпциг, откъдето си тръгна през март 2025-а.

От друга страна, Борнемут заема осмото място в английския елит с актив от 48 точки и има реален шанс за участие в евротурнирите през следващата кампания. Тимът е непобеден в последните си 13 мача в първенството, като има общо 11 успеха, 15 равенства и 7 загуби.

Снимки: Gettyimages

