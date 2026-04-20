Борнемут обяви мениджъра си за следващия сезон

От Борнемут решиха още отсега да обявят мениджъра си през следващия сезон, след като стана ясно, че Андони Ираола ще напусне поста си в клуба през лятото. Така “черешките” официално потвърдиха, че наследник на испанския специалист ще бъде Марко Розе.

Договорът на германския наставник, който ще влезе в сила на 1 юли, ще бъде за три сезона. За 49-годишния треньор това ще бъде първи опит в Премиър лийг, но той може да се похвали, че е водил отбори като РБ Залцбург, Борусия (Мьонхенгладбах), Борусия (Дортмунд) и РБ Лайпциг, откъдето си тръгна през март 2025-а.

AFC Bournemouth is delighted to confirm the appointment of Marco Rose as the club’s new head coach on a three-year contract, which will begin following the conclusion of the 2025/26 season. — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 20, 2026

От друга страна, Борнемут заема осмото място в английския елит с актив от 48 точки и има реален шанс за участие в евротурнирите през следващата кампания. Тимът е непобеден в последните си 13 мача в първенството, като има общо 11 успеха, 15 равенства и 7 загуби.

Снимки: Gettyimages