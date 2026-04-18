  3. Борнемут нанесе 15-а загуба на Нюкасъл в Премиър лийг

Борнемут нанесе 15-а загуба на Нюкасъл в Премиър лийг

Игралият в Шампионската лига този сезон Нюкасъл продължава да разочарова в Премиър лийг, след като допусна домакинска загуба с 1:2 от Борнемут в среща 33-тия кръг. Това е поражение №15 за “свраките” в първенството, с което те даже вече рискуват да бъдат застигнати от Лийдс, който пък се бори да не изпадне. Тимът на Еди Хау е в серия от четири поредни загуби във всички турнири, като тези във Висшата лига са три.

В същото време бившият тим на Хау е във форма и има реални шансове да се класира за евротурнирите. На всичко отгоре Борнемут няма загуба от 13 кръга насам, а сега добавя втори пореден успех с 2:1 навън след този над лидера Арсенал.

Левият бек Адриан Труфер заби победния гол за “черешките” пет минути преди изтичането на редовното време, възползвайки се от асистенция на Еванилсон.

Преди това гостите бяха повели и с 1:0 след Маркъс Тавърниър в 32-рата минута. Нюкасъл успя да израни чрез Уилям Осула в 68-ата. Първоначално голът на датчанина не беше зачетен заради засада, но след намесата на ВАР се видя, че в действителност последен с топката при паса към нападателя играе Еванилсон от състава на Борнемут.

После Нюкасъл натисна в търсене на победен гол, но в крайна сметка получи такъв.

До края на “свраките” им остават три гостувания - на Арсенал, Нотингам Форест и Фулъм, както и домакинства срещу Брайтън и Уест Хам. Борнемут пък ще завърши кампанията с мачове срещу Лийдс (д), Кристъл Палас (д), Фулъм (г), Манчестър Сити (д) и Нотингам Форест (г).

Игор Тиаго пред "Ас": Вечно ще съм благодарен на Лудогорец

Игор Тиаго пред "Ас": Вечно ще съм благодарен на Лудогорец

Чуамени предупреди: При следващите обиди към Винисиус ще напуснем терена

Чуамени предупреди: При следващите обиди към Винисиус ще напуснем терена

Нов цял мач и нова загуба за Божидар Краев

Нов цял мач и нова загуба за Божидар Краев

Белингам с голямо обещание към феновете на Реал Мадрид

Белингам с голямо обещание към феновете на Реал Мадрид

Коул Палмър коментира слуховете за свой трансфер в Манчестър Юнайтед

Коул Палмър коментира слуховете за свой трансфер в Манчестър Юнайтед

"Кралят на асистенциите" Димарко на крачка от рекорда

"Кралят на асистенциите" Димарко на крачка от рекорда

Решаващ полуфинал №5: Локомотив 0:1 Нефтохимик! Следете мача ТУК!

Решаващ полуфинал №5: Локомотив 0:1 Нефтохимик! Следете мача ТУК!

Край на сагата: Левски премахна тирето от името на ЦСКА (снимки)

Край на сагата: Левски премахна тирето от името на ЦСКА (снимки)

Ясни са дните и часовете на двата сблъсъка между ЦСКА и Левски (пълната плейофна програма)

Ясни са дните и часовете на двата сблъсъка между ЦСКА и Левски (пълната плейофна програма)

Игор Тиаго пред "Ас": Вечно ще съм благодарен на Лудогорец

Игор Тиаго пред "Ас": Вечно ще съм благодарен на Лудогорец

Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

Защо Джиро д'Италия 2026 в България няма аналог? Отговорите в "Интервюто на Sportal.bg" със Симеон Кичуков

Защо Джиро д'Италия 2026 в България няма аналог? Отговорите в "Интервюто на Sportal.bg" със Симеон Кичуков

